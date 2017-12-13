13 Aralık 2017 Çarşamba24 R.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:40Güneş 08:13Öğle 13:05İkindi 15:23Akşam 17:44Yatsı 19:10
    • 18°C Adana
    • 11°C Adıyaman
    • 5°C Afyon
    • -12°C Ağrı
    • 8°C Amasya
    • 4°C Ankara
    • 19°C Antalya
    • 5°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 7°C Balıkesir
  • BIST: 109.341 0.27
  • Altın: 153,619 -0.18
  • Dolar: 3,8469 0.24
  • Euro: 4,5165 0.25

Google'dan üç yeni uygulama

»
Google'dan üç yeni uygulama
Google, Android ve iOS platformları için deneysel teknolojilerine dayanan üç yeni fotoğrafçılık ve video uygulamasını indirilmeye sundu.
Google'dan üç yeni uygulama Google'dan üç yeni uygulama Google'dan üç yeni uygulama

Google yeni “Appsperiments” programı kapsamında şirketin deneysel teknolojileriyle geliştirilen üç yeni fotoğrafçılık ve video uygulaması yayınladı.

Storyboard uygulaması yalnızca Android için, Scrubbies yalnızca iOS için ve son olarak Selfissimo! uygulaması her ikisi için de geliştirildi.

Uygulama (app) ve deney (experiment) kelimelerinin türetilmesiyle isimlendirilen Appsperiments programı, şirketin Motion Still isimli uygulamasından esinlenilerek başlatıldı. Programın amacı ise Google’da geliştirilen teknolojilerin son kullanıcılar için uygulamalara dönüştürülmesi.

Motion Stills gibi yeni yayınlanan uygulamalar da tamamen işlevsel ve tamamlanmış yazılımlar ancak onları farklı kılan Google’da geliştirilen deneysel teknolojiler üzerine inşa edilmiş olmaları.

Google’ın yeni yayınladığı uygulamalardan ilki olan Storyboard, çektiği videolardan altı kare seçiyor ve çizgi roman temasına yerleştiriyor. Google, bu uygulamaya yeni yerleşim düzenleri ve temalar ekleyecek.

Bir diğer uygulama Selfissimo! ise kullanıcısı durana kadar fotoğraf çekmeye devam ediyor. Tıpkı fotoğraf kabinlerinde olduğu gibi birçok farklı pozda fotoğrafı tek bir çekimde yakalamak mümkün oluyor.

Son uygulama Scrubbies, video kliplerin hızla ileri geri sarılmasını sağlayarak video döngüleri hazırlanmasını mümkün kılıyor.

HABERTÜRK

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Google'dan üç yeni uygulamaGoogle'dan üç yeni uygulamaGoogle, Android ve iOS platformları için deneysel teknolojilerine dayanan üç yeni fotoğrafçılık ve video uygulamasını indirilmeye sundu.
Apple yine siyah dedi! Satışa çıkıyorApple yine siyah dedi! Satışa çıkıyorApple'ın ilk kez ürettiği siyah renkli klavye, fare ve Lightning kablosu bu hafta ilk sahiplerine ulaşacak.
Apple kullanıcıları dikkat! Artık indirimli olacakApple kullanıcıları dikkat! Artık indirimli olacakGeliştiriciler artık uygulamalarını bitirmeden mağazaya girecek, kullanıcılar ise indirimli fiyatlardan ön sipariş edebilecek.
Whatsapp'a 4 yeni özellik daha geliyor!Whatsapp'a 4 yeni özellik daha geliyor!Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a 4 yeni özellik daha geliyor!
Hepsi el yapımı! Türkiye'ye giriş yaptıHepsi el yapımı! Türkiye'ye giriş yaptıOtomobil sektörünün efsane markalarından Lotus Cars, Caddebostan'da açılan yeni showroom'uyla Türkiye'ye giriş yaptı.
Apple'dan yeni hamle! Efsane geri dönüyorApple'dan yeni hamle! Efsane geri dönüyoriPhone'un tasarımcısı olarak bilinen John Ive Apple'daki görevine geri dönüyor.
  • Efsane elektrikli olarak geri dönüyor08 Aralık 2017 Cuma 11:35
  • ASELSAN'dan büyük başarı07 Aralık 2017 Perşembe 15:37
  • Whatsapp'tan bir yenilik daha!07 Aralık 2017 Perşembe 11:00
  • Youtube 10 bin kişiyi işe alacak06 Aralık 2017 Çarşamba 12:35
  • Volkswagen'den tarihte bir ilk! Dün ortaya çıktı05 Aralık 2017 Salı 16:34
  • Tesla'dan, Türkiye için çok önemli adım05 Aralık 2017 Salı 12:33
  • 27 yıl beklediler! Sonunda çalıştı05 Aralık 2017 Salı 00:47
  • Elon Musk'tan çılgın proje!03 Aralık 2017 Pazar 10:01
  • Yemekten değil iPhone'dan çıktı01 Aralık 2017 Cuma 13:27
  • Firariler ve kayıpları robot bulabilecek30 Kasım 2017 Perşembe 20:31
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri