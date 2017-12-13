13 Aralık 2017 Çarşamba24 R.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:40Güneş 08:13Öğle 13:05İkindi 15:23Akşam 17:44Yatsı 19:10
    • 18°C Adana
    • 11°C Adıyaman
    • 5°C Afyon
    • -12°C Ağrı
    • 8°C Amasya
    • 4°C Ankara
    • 19°C Antalya
    • 5°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 7°C Balıkesir
  • BIST: 109.341 0.27
  • Altın: 153,619 -0.18
  • Dolar: 3,8469 0.24
  • Euro: 4,5165 0.25

Fırat bebeğin büyük çilesi!

»
Böbreklerindeki kistle dünyaya gelen 4 aylık Fırat Çakır bebek, diyaliz makinesi ve solunum cihazına bağlı yaşıyor.
Fırat bebeğin büyük çilesi!
Fırat bebeğin büyük çilesi! Fırat bebeğin büyük çilesi! Fırat bebeğin büyük çilesi!

Ankara Etimesgut'ta yaşayan Ülger ailesinin üçüncü çocukları Fırat Çakır, 11 Ağustos’ta Ankara Üniversitesi Cebeci Çocuk Hastanesi’nde dünyaya geldi. Doğumu sonrasında böbreklerinde kist olduğu anlaşılan minik Fırat Çakır, bir ay içinde üç ayrı hastanede tedavi gördü. Son olarak Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan Fırat Çakır bebek, böbreklerindeki kist nedeniyle diyaliz makinesine ve solunum cihazına bağlı yaşıyor. Evlerine diyaliz makinesi ve solunum cihazı alamadıkları için çocuklarını taburcu edemediklerini söyleyen anne Tülin Ülger, hastaneden bir gün olsun ayrılmıyor. Anne Ülger, oğlunun yaşam savaşını ve yaşadıkları zorlukları şöyle anlatıyor:

MADDİ GÜCÜMÜZ YOK

“Dört ay oldu, doğduğu günden beri hastanede. İki oğlum daha var. Diğerlerinde bir sağlık sorunu yok ama Fırat Çakır’ın iki böbreğinde de kist var. Kistlerin alınması için bir operasyon geçirdi ama nakil gerekiyor. Nefes alıp vermekte zorlandığı için solunum cihazına bağlı yaşıyor. Eve bu makinelerden alabilirsek taburcu edebileceğiz ama maddi gücümüz yok. Eşim sanayide çalışıyor, ben kayınvalidemle hep buradayım. İki makinenin maliyeti 6 bin 500 lira tutuyormuş. Eğer bu parayı bulabilirsek, oğlumuzu eve götüreceğiz.

EVDE BAKMAK İSTİYORUZ


Zor bir süreç. Eşimle ben de kan verdik. Eğer böbreklerimiz uygun olursa biz vereceğiz zaten. Doktorlar çok umutsuz konuşmuyor, inşallah iyileşecek. Ama naklin ne zaman olacağı belli olmadığından evde bakmak istiyoruz. Diğer iki evladımdan kan aldırtmadık. Yani çok şükür ikisi de sağlıklı ama daha çok küçükler. Kardeşleri için onların da sağlıklarından olmasını istemedik. Tek dileğimiz naklinin bir an önce gerçekleşmesi ve o olana kadar evde yaşatabileceğimiz cihazları alabilmek.”

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
CHP'li Başkana “darp” suçlaması! Defalarca vurduCHP'li Başkana “darp” suçlaması! Defalarca vurduBakırköy’de bir işçinin öldüğü olaylı yıkım sonrasında Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile bazı vatandaşlar arasında çıkan arbedeye ilişkin ilk ifade ortaya çıktı.
İstanbul'daki zirveye çağrı! Büyükelçileri kovunİstanbul'daki zirveye çağrı! Büyükelçileri kovunFilistin asıllı İsrail milletvekili Taleb Ebu Arar, İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerini, "Büyükelçilerini kovarak ABD’ye kararından vazgeçmesi için baskı yapma"ya çağırdı.
İstanbul'da 12 saatlik su kesintisi!İstanbul'da 12 saatlik su kesintisi!Bu gece 22:00 ile 14 Aralık Perşembe günü 10:00 saatleri arasında 12 saat süreyle Zeytinburnu'nun tamamı ile Fatih'in bazı bölgelerinde su kesintisi yapılacak.
Kritik 'Kudüs' zirvesi başladıKritik 'Kudüs' zirvesi başladıİslam İşbirliği Teşkilatı Kudüs gündemi ile Lütfi Kırdar Kültür ve Kongre Merkezinde olağanüstü toplandı. Zirveye 16'sı devlet başkanı düzeyinde 48 ülkeden temsilci katılıyor.
16 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var16 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı varTrabzon merkezli 16 ilde, örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 22 muvazzaf asker gözaltına alındı
Fırat bebeğin büyük çilesi!Fırat bebeğin büyük çilesi!Böbreklerindeki kistle dünyaya gelen 4 aylık Fırat Çakır bebek, diyaliz makinesi ve solunum cihazına bağlı yaşıyor.
  • Kudüs Zirvesi'ne Rusya bile geldi, o ülke yok!13 Aralık 2017 Çarşamba 10:43
  • Uyan Müslüman!13 Aralık 2017 Çarşamba 10:42
  • Eller tetikte! Afrin için hazır bekliyorlar13 Aralık 2017 Çarşamba 10:10
  • Türk dünyası ortak ordusunu kuruyor13 Aralık 2017 Çarşamba 10:02
  • Kaza yapan kadın sürücü şoka girdi13 Aralık 2017 Çarşamba 09:52
  • Türkiye'den flaş Kudüs açıklaması!13 Aralık 2017 Çarşamba 09:48
  • Darbe üssünde 30 meçhul sivil13 Aralık 2017 Çarşamba 09:31
  • Liseli Aleyna'nın ifadesi kan dondurdu!13 Aralık 2017 Çarşamba 09:29
  • Vatandaş isyan edip müftüye koştu13 Aralık 2017 Çarşamba 09:26
  • Uzmanlardan çok kritik hava durumu uyarısı13 Aralık 2017 Çarşamba 09:23
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri