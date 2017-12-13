Fırat bebeğin büyük çilesi!

Böbreklerindeki kistle dünyaya gelen 4 aylık Fırat Çakır bebek, diyaliz makinesi ve solunum cihazına bağlı yaşıyor.

Ankara Etimesgut'ta yaşayan Ülger ailesinin üçüncü çocukları Fırat Çakır, 11 Ağustos’ta Ankara Üniversitesi Cebeci Çocuk Hastanesi’nde dünyaya geldi. Doğumu sonrasında böbreklerinde kist olduğu anlaşılan minik Fırat Çakır, bir ay içinde üç ayrı hastanede tedavi gördü. Son olarak Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan Fırat Çakır bebek, böbreklerindeki kist nedeniyle diyaliz makinesine ve solunum cihazına bağlı yaşıyor. Evlerine diyaliz makinesi ve solunum cihazı alamadıkları için çocuklarını taburcu edemediklerini söyleyen anne Tülin Ülger, hastaneden bir gün olsun ayrılmıyor. Anne Ülger, oğlunun yaşam savaşını ve yaşadıkları zorlukları şöyle anlatıyor:

MADDİ GÜCÜMÜZ YOK

“Dört ay oldu, doğduğu günden beri hastanede. İki oğlum daha var. Diğerlerinde bir sağlık sorunu yok ama Fırat Çakır’ın iki böbreğinde de kist var. Kistlerin alınması için bir operasyon geçirdi ama nakil gerekiyor. Nefes alıp vermekte zorlandığı için solunum cihazına bağlı yaşıyor. Eve bu makinelerden alabilirsek taburcu edebileceğiz ama maddi gücümüz yok. Eşim sanayide çalışıyor, ben kayınvalidemle hep buradayım. İki makinenin maliyeti 6 bin 500 lira tutuyormuş. Eğer bu parayı bulabilirsek, oğlumuzu eve götüreceğiz.

EVDE BAKMAK İSTİYORUZ



Zor bir süreç. Eşimle ben de kan verdik. Eğer böbreklerimiz uygun olursa biz vereceğiz zaten. Doktorlar çok umutsuz konuşmuyor, inşallah iyileşecek. Ama naklin ne zaman olacağı belli olmadığından evde bakmak istiyoruz. Diğer iki evladımdan kan aldırtmadık. Yani çok şükür ikisi de sağlıklı ama daha çok küçükler. Kardeşleri için onların da sağlıklarından olmasını istemedik. Tek dileğimiz naklinin bir an önce gerçekleşmesi ve o olana kadar evde yaşatabileceğimiz cihazları alabilmek.”