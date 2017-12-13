13 Aralık 2017 Çarşamba24 R.Evvel 1439
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CHP'li Başkana “darp” suçlaması! Defalarca vurdu

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Bakırköy’de bir işçinin öldüğü olaylı yıkım sonrasında Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile bazı vatandaşlar arasında çıkan arbedeye ilişkin ilk ifade ortaya çıktı.
CHP'li Başkana “darp” suçlaması! Defalarca vurdu
CHP'li Başkana “darp” suçlaması! Defalarca vurdu CHP'li Başkana “darp” suçlaması! Defalarca vurdu CHP'li Başkana “darp” suçlaması! Defalarca vurdu

Tesisleri yıkılan Bakırköy Spor Vakfı’nın müdürü Alper İnanç, Belediye Başkanı ve zabıtaların kendisini darp ettiğini iddia ederek polise başvurdu. İfadesinde Başkan Kerimoğlu’ un  çıkan arbede sonrasında kendisine “Benim kim olduğumu biliyor musun, seni geberteceğim” diyerek darp ettiğini, daha sonra da yanındaki korumalar tarafından darp edildiğini söyledi.

İnanç ifadesinde şunları söyledi:

Saat 9:30 sıralarında yıkım yerine geldiğimde bir işçinin ölmüş olduğunu gördüm. Sonradan polisler ve savcı geldi. Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ve zabıtalar da oraya geldiler. İşçinin öldüğü yerde hiç bir güvenlik önlemi olmadığını gördüm. Biz önceden belediye yetkililerine burada güvenlik önlemi alın deyip uyarıyorduk. Güvenlik önlemi almadılar. Bize yukarıdan bu binayı acilen yıkmamızı söylüyorlar yapacak bir şeyimiz yok dediler. Biz günlerce uyarmamıza rağmen güvenlik önlemi almadıklarından dolayı bu belediyenin de başı Bülent Kerimoğlu'nu oradaki acı görüntünün vermiş olduğu üzüntüyle "Bülent Kerimoğlu bu senin yüzünden oldu, senin eserindir dedim. O da bana döndü ve gel gel hareketi yaptı. Sinirli bir tavrı vardı. Ben ilk önce benimle konuşacağını düşündüm fakat fark ettim ki sinirli ve darp edici şekilde geldiğini anladım. O anda orada bir koridor oluştu. Bana Belediye Başkanı Ben kimim lan biliyormusun seni geberteceğim dedi ve yumruk attı 4-5 defa vurduğunu gördüm. Zabıta ve korumalar da bana defalarca vurdular.

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