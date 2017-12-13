13 Aralık 2017 Çarşamba24 R.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:40Güneş 08:13Öğle 13:05İkindi 15:23Akşam 17:44Yatsı 19:10
    • 18°C Adana
    • 11°C Adıyaman
    • 5°C Afyon
    • -12°C Ağrı
    • 8°C Amasya
    • 4°C Ankara
    • 19°C Antalya
    • 5°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 7°C Balıkesir
  • BIST: 109.341 0.27
  • Altın: 153,619 -0.18
  • Dolar: 3,8469 0.24
  • Euro: 4,5165 0.25

Tel Aviv Büyükelçiliği önünde Kudüs protestosu

»
Tel Aviv Büyükelçiliği önünde Kudüs protestosu
ABD’nin “Kudüs’ü İsrail’in başkenti” olarak tanıma kararı, Kudüs'e taşınması planlanan Tel Aviv'deki Amerikan Büyükelçiliği önünde protesto edildi.
Tel Aviv Büyükelçiliği önünde Kudüs protestosu Tel Aviv Büyükelçiliği önünde Kudüs protestosu Tel Aviv Büyükelçiliği önünde Kudüs protestosu

İsrail vatandaşı Filistinliler, ABD’nin “Kudüs’ü İsrail’in başkenti” olarak tanıma kararının ardından Kudüs’e taşınması planlanan Tel Aviv'deki Amerikan Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi düzenledi.

Büyükelçilik önündeki gösteriye İsrail parlamentosundaki Filistin asıllı milletvekilleri ile İsrail vatandaşı Filistinlilerin temsilcileri de katıldı. Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "Kudüs Filistin'in ebedi başkentidir", "Yılanın başı ABD'dir" ve "Filistin'e özgürlük" şeklinde sloganlar attı.

Bir yılan resminin baş kısmına Trump'ın başının eklendiği görülen pankart açan protestocular, ellerinde "ABD yılanın ta kendisidir", "Ey Trump elini Kudüs'ten çek" ve "ABD kovboyları Kudüs'ün kaderine karar veremez" şeklinde dövizler taşıdı.

İsrail'deki Arap vatandaşlarını temsil eden Yüksek Arap Takip Komitesi Başkanı Muhammed Bereket gösteride yaptığı konuşmada, İsrail vatandaşı Arapların mesajını ABD’ye iletmek ve Filistinli kardeşlerine olan desteklerini sunmak için bu gösteriyi düzenlediklerini belirtti.

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'ne Kudüs'te yer yok

Önceki gün Kudüs’teki dini ve ulusal liderlerle bir araya geldiklerini, desteklerini sunduklarını, cuma günü de İsrail'deki Arap şehirlerinden Sahnin'de bir protesto gösterisi yapmayı planladıklarını belirten Bereket, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 2 milyon olan 1948 Filistinlileri (İsrail vatandaşları Filistinliler) olarak Kudüs’e olan desteğimizi bildiriyoruz. Gazze'deki, Batı Şeria’daki, diasporadaki ve 1948 içerisindeki (bugünkü İsrail toprakları) Filistinliler olarak hep birlikte büyük bir projeyle karşı karşıyayız. Bunun için hep birlikte buradan, Tel-Aviv’den, ABD Büyükelçiliği önünden sesimizi yükseltiyoruz. Eğer bir büyükelçilik olacaksa da burada olsun, ne olursa olsun bu elçiliğe Kudüs’te yer yoktur."

Kudüs'teki yarım asırlık işgal

Doğu Kudüs'ü 5 Haziran 1967'de işgal eden İsrail, 1980'de tek taraflı olarak kentin doğusunu ve batısını "birleşik başkenti" ilan etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BGMK), 1980'de kabul ettiği 478 sayılı kararla, İsrail'in ilhak ve başkent ilanını geçersiz saydı.

BMGK kararı çerçevesinde ABD dahil uluslararası toplum, Doğu Kudüs'ün işgal altında olduğunu kabul ediyor. İsrail yönetimini tanıyan tüm ülkelerin büyükelçilikleri, Tel Aviv'de bulunuyor. Hiçbir ülke, Kudüs'ün doğu veya batı bölümlerini başkent olarak kabul etmiyor.

ABD, Trump'ın hamlesiyle Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyan ilk ülke oldu.

Uluslararası toplumun tepkisini çeken Trump yönetimi, bölgenin kaosa sürükleneceği ve İsrail-Arap ihtilafının daha da çözümsüz hale geleceği uyarılarını göz ardı etti.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve yeni Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kuzey Kore'den 'nükleer güç zaferi' açıklamasıKuzey Kore'den 'nükleer güç zaferi' açıklamasıKuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-Un, ülkenin nükleer gücünün tamamlandığını belirterek, bunun Kuzey Kore için tarihi bir zafer olduğunu ilan etti.
ABD'de Trump'ın Kudüs kararına destek zayıfABD'de Trump'ın Kudüs kararına destek zayıfAmerikalıların önemli bir kısmı, kararın Ortadoğu'da barıştan çok çatışmaya hizmet edeceğinden endişe ediyor
'Erdoğan tavrı göğsümüzü kabarttı''Erdoğan tavrı göğsümüzü kabarttı'İsrail'in Filistinli vatandaşlarını temsil eden Yüksek Arap Takip Komitesi Başkanı Muhammed Bereket, İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerine Kudüs'e sahip çıkması çağrısında bulundu.
Yahudi yerleşimciler Mescidi Aksa'yı bastı!Yahudi yerleşimciler Mescidi Aksa'yı bastı!35 Yahudi yerleşimci bugün sabah saatlerinden itibaren İsrail polisinin korumasıyla Mescidi Aksa'yı bastı.
Tam 692 milyar dolar! İmzayı attıTam 692 milyar dolar! İmzayı attıABD Başkanı Trump, Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası olarak adlandırılan Pentagon bütçesini Beyaz Saray'da düzenlenen törenle imzaladı.
Tel Aviv Büyükelçiliği önünde Kudüs protestosuTel Aviv Büyükelçiliği önünde Kudüs protestosuABD’nin “Kudüs’ü İsrail’in başkenti” olarak tanıma kararı, Kudüs'e taşınması planlanan Tel Aviv'deki Amerikan Büyükelçiliği önünde protesto edildi.
  • İspanya'da Kudüs protestosu13 Aralık 2017 Çarşamba 11:42
  • Kudüs kararı 3 dinin temsilcilerince kınandı13 Aralık 2017 Çarşamba 11:24
  • Tusk'ın sığınmacı itirazına AB'den tepki geldi13 Aralık 2017 Çarşamba 11:17
  • Trump'a şok! 25 yıl sonra bir ilk13 Aralık 2017 Çarşamba 11:10
  • İsrail o ismi gözaltına aldı!13 Aralık 2017 Çarşamba 10:47
  • Rus askerinin çekilmesine ABD'den ilk yorum!13 Aralık 2017 Çarşamba 10:30
  • İsrail Ordusu Gazze'yi bombalıyor!13 Aralık 2017 Çarşamba 10:29
  • İstanbul'da toplanan Müslüman liderlere çağrı13 Aralık 2017 Çarşamba 10:20
  • Ruhani'den sert açıklama: Küstah bir hamle!13 Aralık 2017 Çarşamba 10:14
  • Süleymani mesaj gönderdi: Hazırız!13 Aralık 2017 Çarşamba 10:05
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri