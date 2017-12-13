13 Aralık 2017 Çarşamba24 R.Evvel 1439
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Dehşete tanık olan komşu o anları anlattı

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Dehşete tanık olan komşu o anları anlattı
Kayseri'de 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan baba cinnetinin yaşandığı bina sakinleri olay anını anlattı.
Dehşete tanık olan komşu o anları anlattı Dehşete tanık olan komşu o anları anlattı Dehşete tanık olan komşu o anları anlattı

Melikgazi ilçesine bağlı Tacettin Veli Mahallesi Deliklitaş Caddesi Alan Apartmanı'nda gece saat 03.30 sıralarında meydana gelen olayda, 41 yaşındaki baba Erol Adıyaman, ilk olarak eşi Safiye Adıyaman'ı sonra da çocukları Çınar Berk, Nazlı Nur ve Elanur Adıyaman'ı öldürdü. Cinnet getiren baba, eşi ve çocuklarını öldürdükten sonra oturdukları apartmandaki daireden atlayarak intihar girişiminde bulundu.

Olay anına şahitlik eden komşu Özkan Daşdemir yaşadıklarını anlattı. Daşdemir, "Olayın olduğu yerin üst katında oturuyorum. Saat 12 gibi eve geldim ve yattım, bir şey yoktu. Gece uyandım, ses geliyordu. Pencereden baktım, ‘Hiçbir şey yok’ dedim, geri yattım. Ondan sonra gürültü gelmeye başladı. Kalktım, hanımla beraber aşağı indik ve polisler kapıdaydı. Yukarı çık dediler. Hatta 2-3 el ateş de edildi. Yukarı ikinci çıktığımızda polisler ‘Binayı boşaltın’ diye seslendiler, çocukları kaldırdım ve aşağı indik. Çocuklarla beraber dışarıda bekliyorduk, adam buradan kendini attı. Sedye ile alıp götürdüler, ondan sonra da çocukları çıkardılar. Bir çocuğu elleriyle, birini battaniye ile diğerini de poşete sarılı olarak götürdüler. Biz aileyi hiç tanımıyoruz. Ben Erol’u gördüysem ya bir sefer ya da 2 sefer gördüm. Daha önce daireden sesler geliyordu ama her binadan ses gelir" ifadelerini kullandı.

 Öte yandan, olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki çalışmaları sürüyor. Bina sakinleri ise meraklı gözlerle çalışmaları izliyor.

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