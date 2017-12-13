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Dubaili iş adamlarından Elazığ'a dev yatırım!

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Dubaili iş adamlarından Elazığ'a dev yatırım!
Dubai merkezli bir holding, 2 bin dönüm araziye 1 milyar doların üzerinde yatırım yapmak için Elazığ'da çalışmalara başladı.
Dubaili iş adamlarından Elazığ'a dev yatırım! Dubaili iş adamlarından Elazığ'a dev yatırım! Dubaili iş adamlarından Elazığ'a dev yatırım!

Dubai merkezli bir holdingin temsilcileri, yatırım olanaklarını incelemek üzere geldikleri geldikleri Elazığ'da Vali Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında proje toplantısı yaptı. Kentin potansiyellerini inceleyen yatırımcıların 2 bin dönüm araziye 1 milyar doların üzerinde yatırım yapmayı planladığı belirtildi. 

Elazığ'da uygulamak istedikleri projeyi 2 bin dönümlük alana kurmayı planladıklarını söyleyen Armada Holding CEO'su Jamal Abdalla, "Projemizin bütçesi 1 milyar doların üzerinde olacak gibi görünüyor. Projemiz üç farklı alanda faaliyet gösterecek. Dünya standartlarında gelişmiş büyük bir üniversite ve üniversite hastanesi kurmak istiyoruz. Aynı zamanda çok büyük bir tıbbi ve cerrahi hizmetler veren hastaneyi kuracağız. 

Devlet hastanesinde sunulmayan hizmetleri bu hastanede vermek istiyoruz. Hastanemizin birinci amacı, üniversitede yer alacak kişilerin de yetişmesini sağlamak. İkinci amacı ise ülkede tam olarak hizmet verilmeyen sektörleri yerleştirmek. Üçüncü amacımız ise sağlık turizmini Türkiye'de canlandırmak" dedi.

Elazığ'da yapacakları projede yaşlı bakım merkezi kurmak istediklerini de aktaran Abdalla, "Projemizde yüksek kalitede golf kulübü kurmakta yer alıyor. Bu çevrede ilk golf kulübü olma özelliğini taşıyacak. Buradaki amacımız, hem ülke içinde hem ülke dışından emeklilikte sakin yerlerde yaşamak isteyenleri buraya çekebilmektir. 

Çünkü genelde emekli insanlar yüksek sağlık hizmetleri verildiği alanlarda bulunmak istiyor. Bir diğer amacımız ise Hazar Gölü çevresinde ikinci bir projeyi yönetmek. Hazar Gölü çevresindeki proje ise daha çok konaklama ve turizm üzerine dayalı bir proje olacak" ifadelerini kullandı.

Dubaili işadamları tarafından yapılması planlanan projenin Elazığ'ın gelişmesine ciddi katkı sağlayacağını dile getiren Vali Çetin Oktay Kaldırım, "Bu proje Elazığ'ı uluslararası alanda önemli bir merkez haline getirecek. Yatırımcılarımızın yaptığı proje tek sektörü kapsamıyor. Bu projede Türkiye'nin öncelikle yapmayı hedeflediği bileşenler var. Bu proje bizim hedeflerimizle örtüşüyor" diye konuştu.

Elazığ'ın en büyük özelliğinin 12 ay boyunca turizme açık olması olduğunu aktaran Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ise, "Elazığ'a yapılacak olan proje, hem kente hem de yatırımcılara ciddi bir katkı sağlayacaktır. Yatırımın yatırımı, sanayinin sanayiyi, paranın parayı çekeceğini biliyoruz. İnanıyorum ki yatırımcılarımız bu yatırımlara artı yatırımlar da yapacaklardır. Elazığ her zaman yatırımcının yanında olmuş ve yatırımcıyı desteklemiştir" şeklinde konuştu.

Toplantıya Vali Çetin Oktay Kaldırım, Armada Holding sahibi Dr. Mohammad Rahif Hakmi, Armada Holding CEO'su Jamal Abdalla, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Ak Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze ve işadamları katıldı.

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