Dün 64,65 dolardan güne başlayan ve en yüksek 65,80 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 63,78 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.10 itibarıyla yüzde 0,23'lük artışla 63,93 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 57,55 dolardan alıcı buldu.
Küresel petrol fiyatları, dün İngiltere'ninKuzey Denizi'ndeki Forties Petrol Boru Hattı'nın kapatılmasının ardından yaklaşık 2 dolar artarak 65,53 dolara yükselmişti.
Uzmanlar, dün yaşanan olaydan sonra petrol fiyatlarında 2015'ten bu yana en yüksek seviyenin görüldüğünü belirtti.
Söz konusu boru hattının bakımının birkaç hafta süreceğini ifade eden uzmanlar, dünyanın en büyük petrol taşıma kapasitesine sahip hatlarından biri olan Forties Petrol Boru Hattı'nın Brent petrolün fiyatlanmasında önemli rolü olduğunu kaydetti.
Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından açıklanan rapora göre, ülkedeki haftalık ham petrol stokları 7,6 milyon varil azaldı.
Petrol piyasasında bugün OPEC'in kasım ayı petrol raporu takip edilecek.
Brent petrolde teknik olarak 64,01 ile 64,10 dolar aralığının direnç, 63,83 ile 63,92 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
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Brent petrolün varili 64 dolar sınırında
Dün 64,65 dolardan güne başlayan ve en yüksek 65,80 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 63,78 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.10 itibarıyla yüzde 0,23'lük artışla 63,93 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 57,55 dolardan alıcı buldu.
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