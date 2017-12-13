13 Aralık 2017 Çarşamba24 R.Evvel 1439
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Brent petrolün varili 64 dolar sınırında

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Brent petrolün varili 64 dolar sınırında
Brent petrolün varili, bugün açıklanması beklenen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) kasım ayı petrol raporu öncesi 63,93 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Brent petrolün varili 64 dolar sınırında Brent petrolün varili 64 dolar sınırında Brent petrolün varili 64 dolar sınırında

Dün 64,65 dolardan güne başlayan ve en yüksek 65,80 doları gören Brent  petrolün varil fiyatı, bu sabah 63,78 dolardan açıldı. Brent petrolün varili,  saat 09.10 itibarıyla yüzde 0,23'lük artışla 63,93 dolardan işlem görmeye  başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 57,55 dolardan  alıcı buldu.
Küresel petrol fiyatları, dün İngiltere'ninKuzey Denizi'ndeki Forties  Petrol Boru Hattı'nın kapatılmasının ardından yaklaşık 2 dolar artarak 65,53  dolara yükselmişti.
 
Uzmanlar, dün yaşanan olaydan sonra petrol fiyatlarında 2015'ten bu  yana en yüksek seviyenin görüldüğünü belirtti.
 
Söz konusu boru hattının bakımının birkaç hafta süreceğini ifade eden  uzmanlar, dünyanın en büyük petrol taşıma kapasitesine sahip hatlarından biri  olan Forties Petrol Boru Hattı'nın Brent petrolün fiyatlanmasında önemli rolü  olduğunu kaydetti.
 
Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından açıklanan rapora  göre, ülkedeki haftalık ham petrol stokları 7,6 milyon varil azaldı.
 
Petrol piyasasında bugün OPEC'in kasım ayı petrol raporu takip  edilecek.
 
Brent petrolde teknik olarak 64,01 ile 64,10 dolar aralığının direnç,  63,83 ile 63,92 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği  belirtiliyor.

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