Polisten rekor operasyon! Kobra zehiri...

İstanbul’da geçtiğimiz hafta ele geçirilen 122 tüp kobra yılanı zehrinin ardından önceki gün yapılan operasyonla rekor seviyede 1725 tüp kobra zehri daha ele geçirildi.

Bu güne kadar ele geçirilen en yüksek miktardaki kobra yılanı zehrinin piyasa değerinin 40 milyon doların üzerinde olduğu öğrenilirken, yine Suriye üzerinden yurda sokulduğu belirlenen zehri alıcı kılığına giren polise satmaya çalışan bir Türk vatandaşı gözaltına alındı.

14 GÜNDE İKİNCİ BÜYÜK OPERASYON

Yurda kaçak yollardan sokulan tehlikeli maddelerin satışına yönelik olarak yaptığı çalışmalarda geçtiğimiz hafta Fatih Silivrikapı’da tarihi surların dibine gömülerek saklanmış 122 adet tüp içerisinde piyasa değeri 3 milyon dolar tutarında kobra yılanı zehri ele geçiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilk operasyondan 14 gün sonra yaptığı ikinci operasyonda bu güne kadar Türkiye’de ele geçirilen en yüksek miktardaki kobra zehrine ulaştı.

POLİS MÜŞTERİ KILIĞINA GİRDİ

Bir Suriyeli tarafından satılmak üzere Suriye’den getirildiği belirlenen ve 30 Kasım günü ele geçirilen 122 tüp zehrin arkasındaki şebekenin izini süren İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele ekipleri, firardaki Suriyeli kaçakçıyla bağlantılı olduğunu belirlediği bir Türk vatandaşıyla alıcı görünümüne girerek irtibata geçti. Elinde bulunan zehre karşılık zehir kaçakçısıyla pazarlık yapan Kaçakçılık ekipleri randevulaştığı adrese gelen kaçakçıyı gözaltına alırken, tespit ettiği adreste yaptığı aramada, 1725 tüp içerisinde piyasa değeri 40 milyon dolar tutarında kobra yılanı zehri ele geçirdi.

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK MİKTARI

Kimyasal silahların imalından, kanser tedavisine kadar değişik alanlarda kullanılan ve dünyanın en pahalı sıvısı olarak bilinen kobra yılanı zehri kaçakçılığında son dönemlerde artış gözleyen emniyetin uluslararası şekilde faaliyet gösteren bu şebekelere yönelik çalışmaları devam ederken, ilk incelemelerde gerçek olduğu belirlenen 1725 tüpün üzerindeki zehrin Türkiye de bu güne kadar bir operasyonda ele geçirilen en yüksek miktardaki kobra zehri olmasının yanısıra tüm zamanlarda ele geçirilen toplam kobra zehrinden fazla olduğu öğrenildi.