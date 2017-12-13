Galatasaray'da Muslera kararı!

Beşiktaş ve Akhisar maçlarında hatalı goller yiyen Muslera'nın düşüşü dikkat çekiyor.



Taffarel ayrıldıktan sonra Riekerink döneminde başlayan bu sezon ise tavan yapan düşüşün nedeni ise Uruguaylı kalecinin çalıştığı kaleci antrenörleri olarak gösteriliyor. Geçen sezon Frans Hoek'i istemeyen ve Fadıl Koşutan'la çalışan Muslera bu sezonda da Tudor'un yardımcısı Sandro Tomic ile pek anlaşamadı.



Geçen yıl istediği antrenör alınmamıştı



Muslera geçen yıl Leo Percovich'i istemiş, yönetim ise olumsuz cevap vermişti. Şimdi yeni bir antrenör aranıyor.