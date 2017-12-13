13 Aralık 2017 Çarşamba24 R.Evvel 1439
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Asker hazır! Tarihi operasyon an meselesi

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Rusya lideri Putin’in, Ankara’ya gelmeden önce Esad’la bir araya gelmesi ve Rus askerlerini Suriye’den çekeceğini açıklaması, gözleri bir kez daha Afrin’e çevirdi.
Asker hazır! Tarihi operasyon an meselesi
Asker hazır! Tarihi operasyon an meselesi Asker hazır! Tarihi operasyon an meselesi Asker hazır! Tarihi operasyon an meselesi

Putin’in bu adımı sonrasında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) bir süredir hazırlıklarını yaptığı Afrin harekâtının önünün açıldığı görüşü seslendirilmeye başlandı. 

PYD AĞIR SİLAHLAR KONUŞLANDIRDI

Afrin’deki PYD yönetimi, olası TSK harekatına karşı Rakka operasyonu sonrası bölgeye geri dönen silahlı grupları Türkiye sınır hattına sevk etti. Sınırın önemli noktalarına ise ağır silahlar konuşlandırdı. 

PYD’nin Afrin’de yaklaşık 4 bin kişilik silahlı bir gücü bulunuyor. Bu silahlı gruplar, Afrin merkezin yanı sıra Bulbul, Rajo, Şeyh Al Hadid, Maabatll, Sharran, Tall Rıf’at ile Jindires’te konuşlu durumda. 

İSTİHBARAT TAKİPTE

PKK'ya bağlı grupların, özellikle kentin kuzey ve batı yönünde 150 kilometrelik Türkiye sınırı boyunca kazdıkları mevzilere, TSK’nın zırhlı birlikleri ve hava unsurlarına karşı silah yığınağı yaptığı bir süredir istihbarat birimlerinin takibinde. 

İHA'LAR ADIM ADIM TAKİP EDİYOR

Afrin üzerinde gün boyu uçan İnsansız Hava Araçları, PYD'nin her türlü faaliyetini havadan takip ediyor.

MEVZİLER KAZILDI, TANKLAR KONUŞLANDIRILDI

Afrin’in Raco bölgesi Bılbıle ilçesinin Kirdo ve Ezri köyleri karşısına örülen güvenlik duvarının tamamlanması sonrası TSK tarafından bölgeye takviye güçler sevk edilirken, sınırın birçok noktasına yeni mevziler kazıldı. Son iki gün içinde tanklar kazılan hendeklere konuşlandırılıyor. 

"AFRİN KALKANI"

Fırat Kalkanı harekâtının Türkiye’nin istediği biçimde sonuçlanmasıyla bu kez Afrin Kalkanı harekâtının Türkiye’nin elini güçlendireceği değerlendirmeleri yapılıyor.

ELLER TETİKTE EMİR BEKLİYORLAR

PYD denetimindeki Suriye'nin Afrin kentine Türkiye'nin yapacağı operasyona muhalifler de destek verecek. Azez ile Afrin arasındaki bölgede kontrol noktası oluşturarak olası operasyon için hazır kıta bekleyen muhalifler, PYD'nin zaman zaman yaptığı taciz atışlarına da anında ağır silahlarla karşılık veriyor.

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