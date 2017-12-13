13 Aralık 2017 Çarşamba24 R.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:40Güneş 08:13Öğle 13:05İkindi 15:23Akşam 17:44Yatsı 19:10
    • 18°C Adana
    • 11°C Adıyaman
    • 5°C Afyon
    • -12°C Ağrı
    • 8°C Amasya
    • 4°C Ankara
    • 19°C Antalya
    • 5°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 7°C Balıkesir
  • BIST: 109.341 0.27
  • Altın: 153,619 -0.18
  • Dolar: 3,8469 0.24
  • Euro: 4,5165 0.25

İstanbul'da 12 saatlik su kesintisi!

»
İstanbul'da 12 saatlik su kesintisi!
Bu gece 22:00 ile 14 Aralık Perşembe günü 10:00 saatleri arasında 12 saat süreyle Zeytinburnu'nun tamamı ile Fatih'in bazı bölgelerinde su kesintisi yapılacak.
İstanbul'da 12 saatlik su kesintisi! İstanbul'da 12 saatlik su kesintisi! İstanbul'da 12 saatlik su kesintisi!

İSKİ tarafından yapılan açıklamada, Ömerli-Bahçelievler isale hattında arıza onarım çalışması nedeniyle 13 Aralık Çarşamba günü 22:00 ile 14 Aralık Perşembe günü 10:00 saatleri arasında 12 saat süreyle Zeytinburnu'nun tamamı ile Fatih'in bazı bölgelerinde su kesintisi yapılacağı belirtildi.

İSKİ tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ömerli-Bahçelievler isale hattında arıza onarım çalışması yapılacağından, 13 Aralık Çarşamba günü 22:00 ile 14 Aralık Perşembe günü 10:00 saatleri arasında 12 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.Su alamayacak bölgeler şöyle;
Fatih İlçesi: Cankurtaran, Sultanahmet, Binbirdirek, Küçük Ayasofya, Emin Sinan, Şahsuvarbey, Mimar Hayrettin, Muhsine Hatun, Saraç İshak, Mimar Kemalettin, Nişanca, Katip Kasım, Mesihpaşa, Aksaray, Cerrahpaşa, Haseki Sultan, Koca Mustafa Paşa, Sümbülefendi, Yedikule, Silivrikapı, Karagümrük Mahalleleri ve Topkapı Mahallesi Alt kotları.
Zeytinburnu İlçesi: Tamamı.”

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
CHP'li Başkana “darp” suçlaması! Defalarca vurduCHP'li Başkana “darp” suçlaması! Defalarca vurduBakırköy’de bir işçinin öldüğü olaylı yıkım sonrasında Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile bazı vatandaşlar arasında çıkan arbedeye ilişkin ilk ifade ortaya çıktı.
İstanbul'daki zirveye çağrı! Büyükelçileri kovunİstanbul'daki zirveye çağrı! Büyükelçileri kovunFilistin asıllı İsrail milletvekili Taleb Ebu Arar, İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerini, "Büyükelçilerini kovarak ABD’ye kararından vazgeçmesi için baskı yapma"ya çağırdı.
İstanbul'da 12 saatlik su kesintisi!İstanbul'da 12 saatlik su kesintisi!Bu gece 22:00 ile 14 Aralık Perşembe günü 10:00 saatleri arasında 12 saat süreyle Zeytinburnu'nun tamamı ile Fatih'in bazı bölgelerinde su kesintisi yapılacak.
Kritik 'Kudüs' zirvesi başladıKritik 'Kudüs' zirvesi başladıİslam İşbirliği Teşkilatı Kudüs gündemi ile Lütfi Kırdar Kültür ve Kongre Merkezinde olağanüstü toplandı. Zirveye 16'sı devlet başkanı düzeyinde 48 ülkeden temsilci katılıyor.
16 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var16 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı varTrabzon merkezli 16 ilde, örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 22 muvazzaf asker gözaltına alındı
Fırat bebeğin büyük çilesi!Fırat bebeğin büyük çilesi!Böbreklerindeki kistle dünyaya gelen 4 aylık Fırat Çakır bebek, diyaliz makinesi ve solunum cihazına bağlı yaşıyor.
  • Kudüs Zirvesi'ne Rusya bile geldi, o ülke yok!13 Aralık 2017 Çarşamba 10:43
  • Uyan Müslüman!13 Aralık 2017 Çarşamba 10:42
  • Eller tetikte! Afrin için hazır bekliyorlar13 Aralık 2017 Çarşamba 10:10
  • Türk dünyası ortak ordusunu kuruyor13 Aralık 2017 Çarşamba 10:02
  • Kaza yapan kadın sürücü şoka girdi13 Aralık 2017 Çarşamba 09:52
  • Türkiye'den flaş Kudüs açıklaması!13 Aralık 2017 Çarşamba 09:48
  • Darbe üssünde 30 meçhul sivil13 Aralık 2017 Çarşamba 09:31
  • Liseli Aleyna'nın ifadesi kan dondurdu!13 Aralık 2017 Çarşamba 09:29
  • Vatandaş isyan edip müftüye koştu13 Aralık 2017 Çarşamba 09:26
  • Uzmanlardan çok kritik hava durumu uyarısı13 Aralık 2017 Çarşamba 09:23
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri