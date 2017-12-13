Putin'ten Türkiye'ye büyük jest

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önceki gün Suriye'nin Lazkiye kentindeki Hımeymim Üssü'nü ziyareti sırasında, Rus askerlerine "geri çekilme" talimatı vermişti. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu dün Rus askerlerinin Suriye'den çekilmeye başladıklarını resmen duyurdu.

'PUTİN, AFRİN VE MENBİÇ'İN ÖNÜNÜ AÇTI'

Asya Polis Teşkilatı'nın (ASİAPOL) kurucularından olan ve Rusya Milli Güvenlik Akademisi'nde Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Korgeneral Talat Enveroviç Çetin Putin'in askerleri çekme kararı için "Afrin ve Menbiç'e operasyon yapmak isteyen Türkiye'ye jest anlamına gelebilir" değerlendirmesinde bulundu. Putin'in bu kararıyla, Afrin ve Menbiç'teki Rus askerlerinin de bölgeyi boşaltacağı ve Türkiye'nin Afrin operasyonunun yeniden gündeme geleceği belirtiliyor. Çetin, "Suriye sorunu kapatıldı ve son aşamaya gelindi. Artık demokratik sisteme doğru, seçime doğru bir gidiş olacak" dedi.

ESAD'A 'BAŞKAN' PROTOKOLÜ UYGULAMADI

Putin'i Hımeymim Üssü'nü ziyareti sırasında kendisine eşlik eden Beşar Esad'ın Rus komutanlar tarafından engellenmesine ilişkin görüntüler tüm dünyada dikkat çekti. Esad'a "devlet başkanı" protokolü uygulamayan Rusların, aynı zamanda Esad'ın korumalarını da üsse sokmadıkları ortaya çıktı. Esad'ın Hımeymim Üssü'ne tek başına kabul edildiğine dikkat çekilirken, bu durum "Sanki Putin Esad'ın değil, Esad Putin'in misafiri gibiydi" yorumlarına neden oldu.

ABD BASINI: TÜRKİYE VE RUSYA İLİŞKİLERİ DERİNLEŞTİRİYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ankara ziyareti, ABD medyasının da dikkatini çekti. VOA İngilizce, haberinde Vladimir Putin ve Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir ay içinde "üç defa" buluştuklarına işaret etti. Ankara'da görüşmeler özellikle Suriye'de odaklansa ziyaretin ABDTürkiye ilişkilerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının tetiklediği kriz nedeniyle "sarsıldığı" bir sırada yapıldığı belirtildi.

Sabah