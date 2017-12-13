İstanbul'daki zirveye çağrı! Büyükelçileri kovun

Filistin asıllı İsrail milletvekili Taleb Ebu Arar, İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerini, "Büyükelçilerini kovarak ABD’ye kararından vazgeçmesi için baskı yapma"ya çağırdı.

Filistin asıllı İsrail milletvekili Taleb Ebu Arar, ABD’nin "Kudüs’ü İsrail’in başkenti" olarak tanıyan kararının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine bugün İstanbul’da toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ülkelerini, "büyükelçilerini kovarak ABD’ye kararından vazgeçmesi için baskı yapma"ya çağırdı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Kudüs'ü İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını AA muhabirine değerlendiren İsrail meclisi (Knesset) Ortak Arap Listesi Bloku üyesi milletvekili Ebu Arar, "İİT'nin bu kararı reddedeceğini biliyoruz. Ancak kınama ve reddetmenin bir anlamı yok. Arap ve İslam liderleri, ülkelerindeki ABD büyükelçilerini kovarak ABD’ye bu kararından vazgeçmesi için baskı yapmalıdır.” dedi.

Ebu Arar, ABD Başkanı Trump’ın seçim kampanyası sırasında Yahudilere verdiği söz neticesinde bu kararı aldığını belirterek, “Seçim kampanyasında Yahudilerin desteğini alarak seçimleri kazanmak için vermiş olduğu sözler neticesinde bu tür kararları alan bu ahmak başkan kendisinden başkasını temsil etmiyor." dedi.

Kudüs’ün bağımsız Filistin devletinin başkenti olacağını vurgulayan Ebu Arar, şunları söyledi:

"Kudüs, kurulacak olan Filistin devletinin başkenti olacaktır inşallah. Kudüs’te ABD Büyükelçiliğine yer yoktur. ABD’nin böyle bir girişimde bulunması, tüm ülkeyi ateşe verecektir ve kimsenin sonuçlarından memnun olmayacağı olaylara neden olacaktır."

Ebu Arar, ABD yönetiminin Kudüs ile ilgili aldığı söz konusu kararın Ortadoğu'daki durumu daha da kötü bir hale getireceğine dikkati çekerek, "Bu karar, bölgedeki ateşi yeniden alevlendiren bir karar olmuştur. Trump bu kararı başta İslam hukuku olmak üzere, uluslararası hukukun tamamına aykırı olarak almıştır.” değerlendirmesinde bulundu.

Kudüs’ün tarihsel gerçeğine vurgu yapan Ebu Arar, “Kudüs tarihte de Müslümanlarındı bugün de öyle olmaya devam edecektir. Trump’ın kararının bu kutsal kentin statüsünü değiştirmede etkisi olamaz. Başta biz Filistinliler olmak üzere tüm dünya Müslümanları burayı savunacaktır.” ifadelerini kullandı.

İsrail vatandaşı Filistinlilerin de diğer Filistinlilerle aynı hassasiyetlere sahip olduğuna dikkati çeken Ebu Arar, “Biz ABD ve İsrail yönetimlerine karşı, Trump’ın kararının Kudüs ile ilgili gerçeği değiştirmeyeceğini ve Filistinli Arap Müslümanlar olarak Kudüs’ten vazgeçmeyeceğimiz yönündeki tepkilerimizi yükseltmeye devam edeceğiz.” dedi.

Ebu Arar, Arap ülkelerinin Trump'ın kararına tepkilerinin ne derece etkili olduğu yönündeki soruya ise şu şekilde cevap verdi:

"Cılız ve anlamsız tepkiler veren Arap dünyasına asla güvenmediğimizi belirtmek isterim. Filistin halkı, davasını omuzlamaya devam edecektir ve bu kararın geri alınmasına kadar da mücadelesinden vazgeçmeyecektir."

- Kudüs'teki yarım asırlık işgal

Doğu Kudüs'ü 5 Haziran 1967'de işgal eden İsrail, 1980'de tek taraflı olarak kentin doğusunu ve batısını "birleşik başkenti" ilan etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BGMK), 1980'de kabul ettiği 478 sayılı kararla, İsrail'in ilhak ve başkent ilanını geçersiz saydı.

BMGK kararı çerçevesinde ABD dahil uluslararası toplum, Doğu Kudüs'ün işgal altında olduğunu kabul ediyor. İsrail yönetimini tanıyan tüm ülkelerin büyükelçilikleri, Tel Aviv'de bulunuyor.

Hiçbir ülke, Kudüs'ü ya da doğu ve batı bölümlerini başkent olarak kabul etmezken, ABD, Trump'ın hamlesiyle Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyan ilk ülke oldu.

Uluslararası toplumun tepkisini çeken Trump yönetimi, bölgenin kaosa sürükleneceği ve İsrail-Arap ihtilafının daha da çözümsüz hale geleceği uyarılarını göz ardı etti.