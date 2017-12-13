35 Yahudi yerleşimci bugün sabah saatlerinde İsrail polisinin korumasıyla Mescidi Aksa'yı bastı. Yerleşimciler hala mescidi işgal ediyor.
13 Aralık 2017 Çarşamba24 R.Evvel 1439
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Yahudi yerleşimciler Mescidi Aksa'yı bastı!
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