13 Aralık 2017 Çarşamba24 R.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:40Güneş 08:13Öğle 13:05İkindi 15:23Akşam 17:44Yatsı 19:10
    • 18°C Adana
    • 11°C Adıyaman
    • 5°C Afyon
    • -12°C Ağrı
    • 8°C Amasya
    • 4°C Ankara
    • 19°C Antalya
    • 5°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 7°C Balıkesir
  • BIST: 109.341 0.27
  • Altın: 153,619 -0.18
  • Dolar: 3,8469 0.24
  • Euro: 4,5165 0.25

Yahudi yerleşimciler Mescidi Aksa'yı bastı!

»
Yahudi yerleşimciler Mescidi Aksa'yı bastı!
35 Yahudi yerleşimci bugün sabah saatlerinden itibaren İsrail polisinin korumasıyla Mescidi Aksa'yı bastı.
Yahudi yerleşimciler Mescidi Aksa'yı bastı! Yahudi yerleşimciler Mescidi Aksa'yı bastı! Yahudi yerleşimciler Mescidi Aksa'yı bastı!

35 Yahudi yerleşimci bugün sabah saatlerinde İsrail polisinin korumasıyla Mescidi Aksa'yı bastı. Yerleşimciler hala mescidi işgal ediyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kuzey Kore'den 'nükleer güç zaferi' açıklamasıKuzey Kore'den 'nükleer güç zaferi' açıklamasıKuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-Un, ülkenin nükleer gücünün tamamlandığını belirterek, bunun Kuzey Kore için tarihi bir zafer olduğunu ilan etti.
ABD'de Trump'ın Kudüs kararına destek zayıfABD'de Trump'ın Kudüs kararına destek zayıfAmerikalıların önemli bir kısmı, kararın Ortadoğu'da barıştan çok çatışmaya hizmet edeceğinden endişe ediyor
'Erdoğan tavrı göğsümüzü kabarttı''Erdoğan tavrı göğsümüzü kabarttı'İsrail'in Filistinli vatandaşlarını temsil eden Yüksek Arap Takip Komitesi Başkanı Muhammed Bereket, İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerine Kudüs'e sahip çıkması çağrısında bulundu.
Yahudi yerleşimciler Mescidi Aksa'yı bastı!Yahudi yerleşimciler Mescidi Aksa'yı bastı!35 Yahudi yerleşimci bugün sabah saatlerinden itibaren İsrail polisinin korumasıyla Mescidi Aksa'yı bastı.
Tam 692 milyar dolar! İmzayı attıTam 692 milyar dolar! İmzayı attıABD Başkanı Trump, Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası olarak adlandırılan Pentagon bütçesini Beyaz Saray'da düzenlenen törenle imzaladı.
Tel Aviv Büyükelçiliği önünde Kudüs protestosuTel Aviv Büyükelçiliği önünde Kudüs protestosuABD’nin “Kudüs’ü İsrail’in başkenti” olarak tanıma kararı, Kudüs'e taşınması planlanan Tel Aviv'deki Amerikan Büyükelçiliği önünde protesto edildi.
  • İspanya'da Kudüs protestosu13 Aralık 2017 Çarşamba 11:42
  • Kudüs kararı 3 dinin temsilcilerince kınandı13 Aralık 2017 Çarşamba 11:24
  • Tusk'ın sığınmacı itirazına AB'den tepki geldi13 Aralık 2017 Çarşamba 11:17
  • Trump'a şok! 25 yıl sonra bir ilk13 Aralık 2017 Çarşamba 11:10
  • İsrail o ismi gözaltına aldı!13 Aralık 2017 Çarşamba 10:47
  • Rus askerinin çekilmesine ABD'den ilk yorum!13 Aralık 2017 Çarşamba 10:30
  • İsrail Ordusu Gazze'yi bombalıyor!13 Aralık 2017 Çarşamba 10:29
  • İstanbul'da toplanan Müslüman liderlere çağrı13 Aralık 2017 Çarşamba 10:20
  • Ruhani'den sert açıklama: Küstah bir hamle!13 Aralık 2017 Çarşamba 10:14
  • Süleymani mesaj gönderdi: Hazırız!13 Aralık 2017 Çarşamba 10:05
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri