AYM'den kritik 'fazla vergi' kararı!

Anayasa Mahkemesi (AYM), Ford Motor Company'nin "Türkiye'ye yaptığı yatırımlar nedeniyle yararlandığı yatırım indirimi tutarı üzerinden, uluslararası Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması'na aykırı olarak fazladan gelir vergisi kesintisi yapıldığı" iddiasını haklı buldu.

ABD ile Türkiye arasında 28 Mart 1996'da imzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması çerçevesinde şirket, yüzde 15'i aşan tevkifat tutarına ilişkin 9 milyon 738 bin 652 liranın iadesi için mahkemeye başvurdu.

İstanbul 1. Vergi Mahkemesi'nin davayı reddetmesi üzerine şirket, Danıştay'a gitti. Danıştay 4. Dairesi'nin de "stopajın hukuka uygun olduğu" gerekçesiyle temyiz istemini reddinin ardından şirket tarafından Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunuldu. Ford'un başvurusu Yüksek Mahkeme tarafından kabul edildi.

Yaptığı değerlendirme sonucu, şirketin mülkiyet hakkının ihlal edildiğine hükmeden AYM, mülkiyet hakkının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için, kararın bir örneğinin yeniden yargılama yapmak üzere Danıştay'a gönderilmesine karar verdi.