Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Bitcoin'in finans tarihinin en büyük balonu olan Lale çılgınlığını geçtiğini ve bu spekülasyondan uzak durulması gerektiğini söyledi.
Twitter üzerinden değerlendirmede bulunan Şimşek, "Bitcoin finans tarihinin en büyük balonu olan Lale çılgınlığını geçmiş. Bu spekülasyondan uzak durmalı. Bitcoin fiyatı aniden aşırı derecede yükselebileceği gibi daha sonra çöküşe de geçebilir." dedi.
13 Aralık 2017 Çarşamba24 R.Evvel 1439
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Hükümetten kritik uyarı! Uzak durun
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Bitcoin'in finans tarihinin en büyük balonu olan Lale çılgınlığını geçtiğini ve bu spekülasyondan uzak durulması gerektiğini söyledi.
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