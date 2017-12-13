13 Aralık 2017 Çarşamba24 R.Evvel 1439
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Menajeri açıklamıştı! Arda Türkiye'ye geldi

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Menajeri açıklamıştı! Arda Türkiye'ye geldi
Devre arası transfer döneminde Barcelona'dan ayrılacağı iddia edilen milli futbolcu Arda Turan Türkiye'ye geldi.
Menajeri açıklamıştı! Arda Türkiye'ye geldi Menajeri açıklamıştı! Arda Türkiye'ye geldi Menajeri açıklamıştı! Arda Türkiye'ye geldi

Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, oyuncusunun Barcelona'da süre alamamasından rahatsız olduklarını ve devre arası transferi için 3-4 kulüple görüştüklerini açıklamıştı.

Bulut ayrıca Türkiye'den teklif almadıklarını söylemişti. Ancak Galatasaray'ın gündemini yoğun bir şekilde meşgul eden Arda Turan için süreç başladı ve Milli yıldız da Türkiye'ye geldi.

Hem ailesini hem de arkadaşlarını ziyaret eden Arda Turan'ın Galatasaray'a transferi ile ilgili de görüşme yapması bekleniyor. Beşiktaş'ta yer alan bir kafeye giden ve dostları ile hasret gideren Arda Turan'ın çevresindekilere Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığını söylediği belirtildi.

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