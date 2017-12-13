13 Aralık 2017 Çarşamba24 R.Evvel 1439
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Zorlu Enerji 700 milyon dolar yatırım yapacak

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Zorlu Enerji 700 milyon dolar yatırım yapacak
Zorlu Holding Enerji Grup Başkanı Sinan Ak, 2018'de Türkiye'de 700 milyon dolara yakın enerji yatırımı yapacaklarını söyledi.
Zorlu Enerji 700 milyon dolar yatırım yapacak Zorlu Enerji 700 milyon dolar yatırım yapacak Zorlu Enerji 700 milyon dolar yatırım yapacak

Zorlu Holding Enerji Grup Başkanı Sinan Ak,"Gelecek yılın ikinci yarısında elektrik dağıtım ve doğalgaz santralleri başta olmak üzere satın alma ve birleşmelerde farklı alanlara yoğunlaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Ak, gelecek yıl enerji alanında yapacakları yatırımlar ve yeni projelere ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Bu yıl sektörde yenilenebilir enerji odaklı büyüdüklerini aktaran Ak, 2018'de akıllı dönüşüm uygulamaları ve IT sistemlerine 20-30 milyon dolara yakın kaynak ayırmayı planladıklarını söyledi.

Ak, bu sistemlerin akıllı şebekeler ve özellikle elektrikli otomobil uygulamalarında kullanılacağını ifade ederek, "Elektrikli araçlar arttıkça şehirler bu kadar fazla arabayı kaldıramayacak. Dolayısıyla araba paylaşımı yaygın bir uygulama haline gelecek. Kişisel elektrikli araçlar toplu taşımanın bir parçası olacak. Şu an Çin ve Amerika'da toplu taşıma için normal araçlar kullanılıyor. Elektrikli bir arabanız varsa, oturduğunuz bölgeden çalıştığınız bölgeye gidecek insanları internetten bulabileceksiniz, bunun için aplikasyonlar olacak." diye konuştu.

Gelecek dönemde elektrikli araçların şeklinin önemsizleşmeye başlayacağını anlatan Ak, "Yani insanlar arabayı beğendikleri için değil, ucuz ve masrafı daha az olduğu için alacaklar. Bu da bizi farklı bir yere götürecek. Otonom araçlar geldiğinde daha da farklı olacak. Bunlar geleceğin işleri." değerlendirmesinde bulundu.

Ak, Türkiye'nin elektrikli otomobille ilgili yeni sürece bir şekilde dahil olması gerektiğini vurgulayarak, şirket olarak hızlı şarj istasyonları, akıllı şebekelerde mobil uygulamaların geliştirilmesi ve elektrikli araç platformu oluşturulması gibi birçok alanda yer almayı planladıklarını söyledi.

GÜNEŞTE 18 MİLYON DOLARLIK SANTRAL

Ak, elektrik üretim alanında yenilenebilir enerji alanındaki yeni ihalelerin hepsine girmeye çalışacaklarını belirtti.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) aralık sonunda yapacağı rüzgar enerjisi önlisans yarışmalarında yaklaşık 500 megavatlık projeleri bulunduğunu aktaran Ak, yatırım rakamlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Alaşehir 2 jeotermal enerji santrali (JES) ve Kızıldere 4 JES'i için 450 milyon dolarlık bir yatırım planlıyoruz. Yatırıma başladık ama 2018'de hızlanacak. Güneş enerjisinde 18 milyon dolarlık bir santrali yapacağız. Öte yandan, Osmangazi Elektrik Dağıtım bölgemiz için 100-150 milyon dolarlık bir yatırım bütçemiz var ve onu tamamlayacağız. Akıllı yaşam sistemlerine de ayıracağımız miktarla Türkiye'deki yatırımlar için 2018 bütçemiz yaklaşık 700 milyon doları buluyor. Yurt dışında ise Pakistan'da kuracağımız 200 megavatlık güneş enerjisi santrali için 200 milyon dolarlık yatırım yapacağız. Türkiye'deki jeotermal ve Pakistan yatırımımızı 2020 sonuna kadar tamamlayacağız."

"SATIŞTAKİ DOĞALGAZ SANTRALLERİYLE İLGİLENİYORUZ"

Ak, üretim tarafında kendi yatırımlarına ek olarak yeni santral alımlarına odaklanacaklarını bildirdi.

Şu an doğalgaz santrallerinin satış ihaleleriyle ilgilendiklerini belirten Ak, "Gelecek yılın ikinci yarısında elektrik dağıtım ve doğalgaz santralleri başta olmak üzere satın alma ve birleşmelerde farklı alanlara yoğunlaşmayı hedefliyoruz. İkinci yarıdan sonra bu konuda daha aktif olacağız. Satıştaki doğalgaz santralleriyle ilgileniyoruz. Şu anda üç doğalgaz santrali satışta, bunlarla ilgili ihaleler var. Bunun dışında elektrik dağıtımında aynı şekilde satılması söz konusu olabilecek bölgeler var. Bunlara da bakacağız." ifadelerini kullandı.

Ak, Türkiye'de artık yeni doğalgaz santrali inşa edilmeyeceğini ancak Türkiye ekonomisinin büyümesi devam ettikçe bu santrallere ihtiyaç olacağını anlattı.

Bu doğrultuda sanayinin ekonomiyle birlikte büyüyeceğinin altını çizen Ak, "Eğer şartlar düzelir ve yeni senaryolar gündeme gelirse, Türkiye yeniden çok hızlı büyüyen ülke konumuna gelebilir. Büyümede yediler, sekizler, onlar neden olmasın... Ekonomi yüzde 10 büyüdüğü zaman, sanayi büyüyor demektir. O zaman doğalgaz santrallerinin de önü açılabilir ve bu santrallerden daha fazla elektrik üretilebilir." diye konuştu.

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