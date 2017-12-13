13 Aralık 2017 Çarşamba24 R.Evvel 1439
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Polis gelin damadı nikaha ters kelepçeli getirdi

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Polis gelin damadı nikaha ters kelepçeli getirdi
Konya'da polis memuru gelin Öznur Ün (36), meslektaşı damat Muhammet Yıldız'ı (42)ters kelepçe takaraknikah salonuna getirip, masaya oturttu.
Polis gelin damadı nikaha ters kelepçeli getirdi Polis gelin damadı nikaha ters kelepçeli getirdi Polis gelin damadı nikaha ters kelepçeli getirdi

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği'nde görevli polis memurları Öznur Ün ve Muhammet Yıldız birlikteliklerini nikah masasına taşıdı.

Selçuklu Belediyesi Nikah Salonu'nda yapılan tören öncesi gelin, damada ters kelepçe taktı. Daha sonra gözaltına alınır gibi damadın kafasını yere doğru eğerek nikahın kıyılacağı salona getiren gelin, masaya oturduktan bir süre sonra kelepçeleri çözdü. Gülüşmelere sahne olan bu anlarda, konuklar alkışlarla geline destek verdi.

Tören öncesi kelepçeyi birbirlerine takan çiftin, kelepçesini bu sefer nikah memuru açtı. Daha sonra nikah memuruna'evet' diyen polis çift, hayatlarını birleştirecek imzayı attı.

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Polis gelin damadı nikaha ters kelepçeli getirdiPolis gelin damadı nikaha ters kelepçeli getirdiKonya'da polis memuru gelin Öznur Ün (36), meslektaşı damat Muhammet Yıldız'ı (42)ters kelepçe takaraknikah salonuna getirip, masaya oturttu.
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