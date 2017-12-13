13 Aralık 2017 Çarşamba24 R.Evvel 1439
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'Yeni nesil' hamle! Türkiye savaşı böyle kazandı

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Doları 4 TL'nin üzerine çekmek için yapılan operasyonlara en önemli set Türkiye'nin yeni nesil hamleleri oldu.
'Yeni nesil' hamle! Türkiye savaşı böyle kazandı
'Yeni nesil' hamle! Türkiye savaşı böyle kazandı 'Yeni nesil' hamle! Türkiye savaşı böyle kazandı 'Yeni nesil' hamle! Türkiye savaşı böyle kazandı

Operasyonun biri bitiyor diğeri başlıyor.. Türkiye ekonomik ve siyasi olarak hedefte..
Son 1 yılda Amerikan Dolarını 4 liranın üzerine atmak için kaç girişim oldu dersiniz?
Tam 3 kez..
Ailecek geldiler Türkiye’nin üzerine..
Hiçbirinde başaramadılar..
Dolara 4 TL’nin üzerini gösterebilselerdi psikolojik savaşın ilk aşamasını kazanmış olacaklardı..
Tüm hamleler ellerinde patladı..
Türkiye artık yere daha sağlam basıyor..
 
SON OLAY REZA ÜZERİNDEN
 
New York’taki dava çöktü.. Bunu laf olsun diye söylemiyoruz.. Gerçekten çöktü..
Aynı Gezi, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz’da olduğu gibi..
Bu FETÖ’cüler sadece kendilerini çok akıllı, karşısındakilerini ise çok saf sanıyor hâlâ..
O günler çoktan geride kaldı..
17-25 Aralık’ı New York’tan hortlatmak istediler ama olmadı..
Siyasi ve ekonomik planları yine çöktü..
Davanın başladığı ilk hafta ellerindeki bütün sahte argümanlarla saldırdılar..
Başlarda çok umutluydular..
Çünkü Türkiye’nin moralini bozmayı başarmışlardı..
Piyasayı korkuttular..
Halk Bankası hakkında sanki ‘en olumsuz karar verildi’ algısı oluşturdular..
Sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi.. Aynı, Gezi, 17-25 Aralık, 15 Temmuz’da olduğu gibi..
Hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de New York’tan gelen eş zamanlı hamleleri bir bir boşa çıkarttı..
-Halk Bankası üzerinden Türk ekonomisini,
-Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden de Türk siyasetini dizayn etme hedefleri yine çöktü..
 
MERKEZ’İN YENİ NESİL PARA MÜHENDİSLİĞİ
 
Türkiye neyi öğrendi biliyor musunuz? Hiç faizi arttırmadan elindeki enstrümanları faiz silahı gibi kullanmayı..
Son 6 aydır da Merkez Bankası bunları eş zamanlı olarak devreye alıyor..
Ekonomi yönetimi sözlü müdahalelerle “piyasa iletişimini” yeniden sağladı:
-Piyasa güvenini yeniden oluşturdular..
-Kuru aşağı çektiler, risk primini düşürdüler..
Kimse 14 Aralık’taki Para Politikası Kurulundan 100 baz puanlık faiz artışı filan beklemesin..
Piyasada bu olacakmış, faiz en azından 1 puan arttırılacakmış beklentisi oluşturuldu..
9,25’lik oran yukarı çekilmeyecek..
Merkez boş yere koridorla oynamak istemiyor..
Piyasaya bakıldığında taşlar yerine oturdu..
Faiz arttırmayı gerektirecek yeni bir durum yok..
Merkez belki GLP’yi (Geç Likidite Penceresi) kullanabilir..
Emin olun Reza Zarrab davasını kullanarak doları 4 TL’nin üzerine atabilselerdi hemen 5 TL’yi konuşmaya başlayacaklardı..
O yüzden de hem New York’taki dava hem de CHP Grubu üzerinden 2 hafta boyunca korku pompaladılar..
Şimdilerde piyasalar Reza davasını pembe dizi gibi seyretmeye başladı..
Halk Bankası için soruşturma dahi başlatamadılar, bankayı davaya dâhil edemediler..
FETÖ’cülerin moralleri bozuk..
Sosyal medya hesaplarına bakarsanız ne kadar dip yaptıklarını görebilirsiniz..

Bilgileri Batuhan Yaşar köşesinden paylaştı.
 

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