Moody's'ten Türkiye açıklaması

Moody's, siyasi riskler ve yüksek kur oynaklığı nedeniyle Türk şirketler için 2018 yılında negatif öngörüde bulundu.

Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,1 genişleyerek son 6 yılın en hızlı büyümesini kaydetti. Bu rekor Türkiye'ye karşı yapılan ekonomik operasyonlara en güzel cevap olsa da bazıları halen kötümser açıklamalar yapmaktan geri duramıyor.

Moody's, Türk şirketlerinin 2018'de negatif görünüm ile karşı karşıya olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Moody's Başkan Yardımcısı Rehan Akbar, "Politika yönü ve yapısal reformların uygulanma hızı konusunda sınırlı netlik, siyasi riskler ve yüksek kur oynaklığı Türk şirketleri için negatif 2018 görünümü ortaya koyuyor. Benzer şekilde, Güney Afrika'da da şirketler için görünüm negatif" dedi.

"Bilançoları sağlıklı"

Türk ekonomisini canlandıran genişlemeci mali politikanın sona gelmesi ile Türkiye'de şirket büyümelerinin gelecek yıl daha yavaş olacağını belirten Moody's, bununla birlikte not verilen Türk şirketlerinin çoğunun sağlıklı bilançolara, güçlü likiditeye ve zorlu ortamda iyi bir faaliyet geçmişine sahip olduklarını vurguladı.

"Avrupa'da artan talep ihracatçıyı destekleyecek"

Değerlendirmede, ihracat odaklı imalat şirketlerinin Avrupa'dan artan taleple birlikte büyüme fırsatları görecekleri, ayrıca güvenlik durumundaki iyileşmenin turizm ve havacılık sektörlerini destekleyeceği belirtildi.

Öte yandan aynı raporda, iyileşen petrol fiyatları ve daralan bütçe açıkları ile devam eden kamu harcamalarının körfez ülkelerindeki şirketler için gelecek 12 ayda durağan görünümü destekleyeceği kaydedildi.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.