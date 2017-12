IKBY tartışmalı bölgelerin yüzde 95'inden çekildi!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerinin 16 Ekim'den itibaren Kerkük vilayetinin de içinde yer aldığı tartışmalı bölgelerin yüzde 95'inden çekildiği belirtildi.

IKBY Tartışmalı Bölgelerden Sorumlu Bakan Nasreddin Said, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak ordusu, federal polis ve Haşdi Şabi'den oluşan ortak güçlerin 16 Ekim'de Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelere düzenlediği operasyon sonucunda Peşmerge'nin bu bölgelerin yüzde 95'inden geri çekildiğini ifade etti.

Said, 10 Haziran 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkması ve Irak ordusunun çekilmesiyle Peşmerge'nin tartışmalı bölgelerde kontrolü sağladığını hatırlatarak, yaklaşık 3 yıldan uzun süre Peşmerge'nin Musul'un Sincar ilçesinden Diyala'nın Hanekin ilçesine kadar olan bölgede tam nüfuzunun olduğunu söyledi.

DEAŞ ile mücadele sırasında IKBY'nin kendi topraklarını yüzde 50 genişlettiğini, ancak Kerkük operasyonunda sınırların yine 2014'ten öncesine döndüğünü vurgulayan Said, "Kerkük operasyonu sonrası bu bölgelerin hepsi Irak ordusu ve Haşdi Şabi'nin kontrolüne geçti. Şu anda sadece Musul'un Suhela ve Şeyhan bölgeleri Peşmerge'nin elinde." dedi.

Irak anayasasında Kerkük ve tartışmalı bölgelerde güvenliği ortak güçlerin sağlamasının öngörüldüğünü söyleyen Said, "Ancak şu anda sadece Irak ordusu ve Haşdi Şabi güvenliği sağlıyor. Burada ortak gücün varlığı söz konusu değil." diye konuştu.

IKBY Bakanı Said, 16 Ekim'deki askeri operasyon sonrası özellikle Salahaddin'in Tuzhurmatu ilçesinden birçok ailenin IKBY'ye göç etmek zorunda kaldığını da aktardı. Said, özellikle eski IKBY Başkanı Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi üyeleri ve sempatizanlarının terk ettikleri bölgelere hemen hemen hiç dönemediklerini, çünkü can güvenliklerinden endişe ettiklerini sözlerine ekledi.

- Kerkük operasyonu

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin talimatı üzerine, merkezi hükümete bağlı ortak güçler 16 Ekim'de Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerde yasaların yerine getirilmesi ve güvenliğin sağlanması için askeri operasyon düzenlemişti.

Söz konusu bölgelerde terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıktığı 2014'ten itibaren güvenliği elinde tutan Peşmerge güçleri ise çatışmasız bir şekilde yerlerini terk etmişti.

- Tartışmalı bölgeler

Irak'ta merkezi hükümet ile IKBY arasındaki ihtilaflı bölgelerin statüsünün nasıl belirleneceği konusu, 2005 yılında ABD öncülüğünde hazırlanan anayasanın 140'ncı maddesinde düzenlendi.

Buna göre 2007 yılında Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerde ilk önce durumun normalleşmesi beklenecek, ardından nüfus sayımı yapılacak, daha sonra da bu bölgelerin statüsünün belirlenmesi için referanduma gidilecekti. Ancak söz konusu madde çeşitli nedenlerden dolayı uygulamaya konulmadı.