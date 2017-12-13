Rusya ile yeni kriz!

Süs Bitkileri ve İhracatçıları Birliği Başkanı Osman Bağdatlıoğlu, "Kağıt üzerinde her şey tamam; ama yazı gümrüklere gönderilmediği sürece kriz devam ediyor" dedi

Rusya ile Türkiye arasında 2015 yılının Kasım ayında yaşanan uçak krizinin etkileri, bazı sektörlerde devam ediyor. Geçen yılın ortalarında, iki ülke liderinin bir araya gelmesiyle Rusya'nın turizm ve tarımda kademeli olarak uyguladığı birçok yasak kaldırıldı.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Rus turistler, turizmde bu yıl rekor kırarken, en önemli ihracat kalemlerinden domateste 50 bin ton sınırı olmak şartıyla bazı yaş meyve- sebze ürünlerinde de yasaklar kaldırıldı. Rusya ile en önemli ihracat kalemlerinden birini oluşturan kesme çiçek sektöründeki karanfil ihracatı yasağının da mart ayında kaldırıldığı duyuruldu; ancak yaklaşık 8 aylık süreçte kesme çiçek sektörü karanfil ihracatını başlatamadı.

YASAK KALKTI AMA ÜRÜN GÖNDERİLEMİYOR

Bu yıl, Rusya'ya karanfil ihraç edilemediğini belirten Süs Bitkileri ve İhracatçıları Birliği Başkanı Bağdatlıoğlu, "Rusya'ya baktığımızda geçen yıllarda 10 milyon dolar seviyelerine çıkan ihracat, şu an 11 aylık periyotta 100 bin dolar civarında. Ana ürünümüz karanfil ise gitmiyor; çünkü oradaki pazarlarımızı kaybettik. Yaşanan krizler sonrasında bizim yerimize Kolombiya, İspanya, Kenya girdi. Şu anda ana müşterilerimizle çalışamıyoruz. Daha da önemli bir sorun karanfil ihracatı yasağı kaldırılmasına rağmen gümrüklerde geçiş izni verilmiyor. Bu da çok etkili" diye konuştu.

GÜMRÜKLERDE KRİZ DEVAM EDİYOR

Gümrüklerden geçiş izni olmadığı için ihracatçının Rusya pazarına çıkış yapamadığını dile getiren Bağdatlıoğlu, "Şu anda ihracat yasağı kalktı gözüküyor; ama onların gümrüklerinde bu değerlendirme yok. Gümrük kapılarına yazı gelmemiş, gelmeyince de ihracatçımız bekliyor, ne zaman açılacak diye. Resmi anlaşmalarda olabilir; ama kapılara giden talimat olmadığı için ihracat sıfır. 100 bin dolar olarak yapılan ihracat da zaten karanfil haricindeki diğer ürünler. Bu da bizim toplam ihracatımızda yüzde 10'luk kayıp demek. Gümrüklere yazı gönderilmediği sürece problem var, kriz devam ediyor" dedi.

UÇAKLA İHRACAT PAHALI

Ukrayna'daki ekonomik kriz nedeniyle bu ülkeye karanfil ihracatında yüzde 40'a yakın düşüş yaşandığını anlatan Başkan Bağdatlıoğlu, Türk Hava Yolları'na da seslenerek, uçakla ihracatta Kenya'nın ve İsrail'in ürünlerini Avrupa pazarına daha ucuza taşıyabildiğine, Türk ihracatçısının bu nedenle rekabet edemez duruma geldiğine dikkati çekti. Japonya için de uçakların küçük olması sebebiyle sorun yaşandığını belirten Bağdatlıoğlu, "Bu yüzden nakliye ücreti çok pahalı; ama benzer birçok etkene rağmen yine biz üretim yapmak zorundayız" diye konuştu.