Almanya'da yıllık enflasyonda artış

Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 yükseldi.



Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) nihai verilerine göre, Almanya’da yıllık enflasyongeçen ay yüzde 1,8 arttı. Ülkede enflasyon aylık bazda ise yüzde 0,3 artış gösterdi.



Almanya'da, Avrupa Birliği (AB) uyumlu nihai TÜFE de kasımda aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 1,8 yükseliş kaydetti.



Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.



GIDA VE ENERJİ FİYATLARI YÜKSELDİ



Almanya'da enerji fiyatlarının yıllık yüzde 3,7 artması, genel enflasyona yukarı yönlü bir etki yaptı. Enerji fiyatları hariç tutulduğunda Almanya'da kasımda yıllık enflasyon yüzde 1,7 seviyesinde belirlendi. Geçen yılın kasım ayına kıyasla 2017'nin aynı döneminde gıda fiyatları yüzde 3,2 arttı.



Tüketiciler, meyve için yüzde 4,1, balık ve balık ürünleri için yüzde 4, et ve et ürünleri için de yüzde 3 daha fazla para ödedi. Sebze fiyatları ise yıllık bazda yüzde 3,2 düşüş gösterdi.



Aylık bazda ele alındığında, enerji fiyatları yüzde 1,3 arttı. Söz konusu dönemde gıda fiyatları yüzde 0,3 ve motor yakıtları yüzde 2,6 yükselirken, giysi fiyatları yüzde 0,7, alkollü içecekler ve tütün fiyatları da yüzde 0,2 azalış kaydetti.