Şaşırttı! Dev zirveye katılan sürpriz lider

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla Kudüs için olağanüstü toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne sürpriz bir isim de katıldı.

Zulme dur demek için toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi'ne pek çok ülkeden devlet başkanları katıldı.

Zirvenin devlet başkanları listesinde ise sürpriz bir isim dikkat çekti. Başka bir toplantı için İstanbul’da bulunan Venezüela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, misafir olarak toplantıda bulunuyor.

Geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye gelen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte beş ayrı anlaşmaya imza atan Maduro, "Türkiye-Venezuela ile ilişkilerinde yeni bir çağ başlatmak istiyoruz. Biz bu dünyanın biraz değişmeye başladığını görüyoruz. Çok kutuplu dünya diyoruz. Hepimizin yer bulacağı bir dünya bu." demişti.