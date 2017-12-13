Hamas İİT'den 'Kudüs direnişine destek' bekliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle İstanbul'da toplanan İİT Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne ilişkin AA muhabirine konuşan Hamas sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Filistin davasına destek için Türkiye'nin üstlendiği rolü takdir ettiklerini vurguladı.

Sözcü Ebu Zuhri, "Zirveye katılan ülkeleri, artık yazılı açıklamalar yerine ABD Başkanı Donald Trump'ın kararına karşı Kudüs kentini ve halkın direnişini güçlendirecek kararlar almaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

İsrail'in karalama kampanyaları karşısında Filistin halkı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında yer aldıklarını belirten Ebu Zuhri, "İsrail tarafının yaptığı karalama kampanyalarının, Türkiye'nin ne kadar doğru bir yerde durduğunu ortaya koyduğunu" savundu.

"İntifa'da günden güne yayılıyor"

Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması karşısında sokaklara dökülen Türk halkı başta olmak üzere tüm Müslümanların tepkilerini takdirle karşıladıklarını söyleyen Ebu Zuhri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu yöndeki ciddi çalışmalarının takdire şayan olduğunu dile getirdi.

Ebu Zuhri, Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasına karşı Filistin halkının öfkesiyle ilgili ise şunları söyledi:

"Filistinlilerin tümü, ABD'nin kararına karşı çıkma konusunda hemfikir. İşgal altındaki Filistin topraklarının tüm bölgelerinde günden güne artan tepkiler söz konusu. İşgalci İsrail'in İntifada'nın yayılmasını engellemek için gösterilerde orantısız güç kullandığının, gözaltılar gerçekleştirdiğinin farkındayız. Ancak buna rağmen İntifada günden güne yayılıyor ve bunun önüne geçmeye çalışan işgalcinin başarısız kalacağına inanıyoruz."