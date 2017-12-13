"Babayiğit Fund" geliyor!

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Başkan Vekili Himmet Karadağ, fonun yol haritası niteliğindeki stratejik planın Başbakanlık'a gönderildiğini, ancak üzerinde güncellemeler yapılacağını söyledi.



Fon için kredi arayışında olmadıklarını ancak aralarında Çinli ICBC ve Singapur'un ulusal varlık fonu Temasek'in de bulunduğu uluslararası fonlarla işbirliği için görüştüklerini belirten Karadağ; TVF olarak yerli oto projesinin finansmanında da yer almak istediklerini söyledi.



Bu doğrultuda "Babayiğit Fund" kurmak istediklerini kaydeden Karadağ, bununla ilgili bir görevlendirme almadıklarını ancak Sanayi Bakanı ile stratejiyi konuştuklarını söyledi.



BABAYİĞİT FUND İLE YERLİ OTOYA FİNANSMAN SAĞLAMAK İSTİYORUZ



TVF olarak, yerli otomobil projesinin finansmanında yer almayı da istediklerini vurgulayan Karadağ, bu konuyla ilgili şöyle konuştu:



"TVF tarafında görev verilirse finansmanda yer almak istiyoruz. Babayiğit fund kuralım. Bilim ve Sanayi Bakanı'na söyledik, bize görev düşerse hemen fon kurarız. Babayiğit Fund kurarsak katılma belgeleri kapış kapış gider... Stratejisini konuştuk, görev verilmedi. Bana denirse 1 milyar dolar fon lazım, hemen çıkarırız... Çalışılıyor konsorsiyumda. Fon tarafında, finansman tarafında pasifi nasıl şekillendiririz diye söyledim, bu mümkün."



Yerli otomobil projesini yürütecek ortak girişim grubunda Anadolu Grubu, BMC Grubu, Kıraça Holding, Turkcell ve Zorlu Holding yer alıyor. Şirketler otomobilin üretim ve satışı için gereken yapının çerçevesini belirlemeye çalışırken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yerli otomobil projesinde en geç 2019'da prototipin tamamlanacağını, 2021'de de ticari pazarlamanın başlayacağını söylemişti.

"ÇALIŞMALARIMIZI SUNACAĞIZ"



Türkiye'nin ekonomik büyümesine katkı sağlamak, uluslararası kurumsal yatırımcıların ilgisini çekmek ve büyük projelere kaynak yaratmak amacıyla geçen yıl Ağustos ayında kurulan TVF'ye çeşitli banka ve şirketlerdeki kamu hisseleri, bazı KİT'ler ile at yarışları ve şans oyunlarına dair lisanslar 49 yıllığına devredilmişti.



TVF'ye devredilen şirketler arasında Ziraat Bankası, BOTAŞ, TPAO, PTT, Borsa İstanbul, Türksat ve Türk Telekom'un sermayelerinde bulunan Hazine hisselerinin yanı sıra THY ve Halkbank'taki Özelleştirme İdaresi hisseleri bulunuyor. Aynı zamanda Borsa İstanbul yönetim kurulu başkanı olan Karadağ Reuters ile yaptığı söyleşide TVF'nin çalışmaları ile ilgili değerlendirmede bulunarak, "Stratejik Plan Başbakanlık'a gönderildi, üzerinde güncellemeler yapılacak, bakanlar kurulu ve başbakanın gündemine göre çalışmalarımızı sunacağız" dedi.



Bu stratejik plan doğrultusunda TVF bünyesindeki varlıkları yönetip geliştireceklerini belirten Karadağ, kamuya ait varlıkları daha etkin yöneterek varlıkların değerini yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.



Karadağ, "TVF'ye iki lisans devredildi. Milli Piyango ve Türkiye Jokey Kulübü'nün değerleme çalışmaları taslak olarak yapıldı. Doğru şekilde yönettiğimizde ikisinden bile 1 milyar lira üzeri yıllık likit kazanabiliyoruz. Diğer şirketler de profesyonel şekilde yönetilerek mevcut portföyümüzün değeri iki katına çıkarılabilir" diye konuştu.



Karadağ'ın verdiği bilgiye göre TVF portföyünde yaklaşık 50 milyar dolarlık varlık bulunuyor.



TVF'de uluslararası işbirlikleri için görüşmeler yürüttüklerini belirten Karadağ, "Uluslararası yatırım bankaları ile görüşüyoruz ama kapı kapı dolaşıp Varlık Fonu için kredi arıyor değiliz. ICBC ile görüşüyoruz hangi alanlarda birlikte çalışabiliriz, işbirliği yapabiliriz diye. Aynı şekilde Temasek ile görüşüyoruz. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu ile görüşüyoruz" dedi ve ekledi:



"MOU bazında ekipler çalışıyor, biz de görüşüyoruz hangi alanda işbirliği yapabiliriz, karşılıklı projelerin finansmanı anlamında alt fonlar kurabilir miyiz, mutual fund, ikili ilişkilerin geliştirilmesi anlamında neler yapılabilir bunları karşılıklı konuşuyoruz."



Karadağ, İslam Kalkınma Bankası'nın alt şirketi ile de mortgage kredilerinin seküritizasyonu ve buna benzeri neler yapılabileceği ile ilgili görüşmeler yürüttüklerini ifade etti. TVF, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ile mutabakat anlaşması, İslam Kalkınma Bankası'nın alt kuruluşu ICD ile de çerçeve anlaşması imzalamıştı.