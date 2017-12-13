13 Aralık 2017 Çarşamba24 R.Evvel 1439
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Irak geri adım attı!

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Irak geri adım attı!
Irak'lı Tuğgeneral Yahya Resul, ABD destekli PYD ile Irak ordusunun ortak koordinasyon merkezi kurulacağına yönelik açıklamasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Irak geri adım attı! Irak geri adım attı! Irak geri adım attı!

Irak Ortak Operasyonlar Komutanı Tuğgeneral Resul, Sputnik'e yaptığı açıklamada YPG ile ortak operasyon merkezi kurmayı planlamadıklarını söyledi.

'GÖRÜŞMENİN AMACI YALNIZCA KOORDİNASYONDU, DAHA FAZLASI YA DA AZI DEĞİLDİ'

Resul "Gerçekte olan şey Irak ordusunun Cezire bölgesindeki operasyonlarından sorumlu olan komutanın Suriye sınırındaki bölgedeki PYD komutanı ile görüşmesiydi. Bu görüşmenin amacı yalnızca koordinasyondu. Daha fazlası ya da daha azı değildi. Bu, güçlerimizin herhangi bir bölgeye ulaştığında gerçekleşen doğal bir durum" dedi.

PYD'den yapılan açıklamada, Suriye-Irak sınırında güvenliği sağlamak amacıyla Irak ordusu ile bölgede ortak koordinasyon merkezi kurulacağı duyurulmuştu.

PYD'nin duyurusu Irak Başbakanı Haydar el İbadi'nin, Irak ordusunun Suriye sınırında kontrolünü tamamen yeniden sağlamasının ardından DEAŞ ile olan savaşı sonlandırdığını açıklamasından sonra gelmişti.

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