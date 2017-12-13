S.Arabistan polis merkezini vurdu! Onlarca ölü var

Üçüncü yılını dolduran çatışmalarda, bugün Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyon uçakları hava saldırısı düzenledi.
ONLARCA KİŞİ ÖLDÜ
Jetler, İran destekli Husilerin kontrolündeki başkent Sana'da bir polis merkezini vurdu. Husilere ait El-Mesire televizyon kanalı, saldırıda onlarca kişinin öldüğünü bildiriyor. 80'i aşkın yaralı ise hastanelere taşındı.
İÇERİDE 180 KİŞİ VARDI
Anadolu Ajansı, ölen ve yaralananların polis merkezinde alıkonulanlar olduğunu aktarıyor. Saldırı sırasında karakolda 180 kişi vardı.