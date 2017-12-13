13 Aralık 2017 Çarşamba24 R.Evvel 1439
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Kim'den tehlikeli açıklama: Dünyanın en büyüğü olacağız

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, geliştirilmiş Hwasong-15 füzesinin ABD'nin her noktasını vurabileceğini ve başarıyla test edildiğini söyledi.
Kim'den tehlikeli açıklama: Dünyanın en büyüğü olacağız
Kim'den tehlikeli açıklama: Dünyanın en büyüğü olacağız Kim'den tehlikeli açıklama: Dünyanın en büyüğü olacağız Kim'den tehlikeli açıklama: Dünyanın en büyüğü olacağız

Dün katıldığı 8. Askeri Techizat Endüstrisi Konferansı'nda Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un katılımcılara, ülkenin nükleer gücünü da artırma çağrısı yaptı.
 
Kim Jong-Un, 'Juche' tabanlı savunma sanayiinin yeni bir seviyeye taşındığını da belirtti.
 
('Askeri, siyasi, politik konularda bağımsızlık' anlamına gelen 'Juche', Kuzey Kore'nin askeri ve uluslararası meselelerde mutlak bağımsızlığa kavuşması için ortaya atılan ve desteklenen ideolojik yaklaşımdır.)
 
Kim tarafından desteklenen bu ideolij, Kuzey Kore'de nükleer gücün güçlendirilmesi için yasal bir temel oluşturuyor.
 
''DÜNYANIN EN BÜYÜK NÜKLEER GÜCÜ OLACAĞIZ''
 
Kim Jong-Un konuşmasında, ülkesinin dünyanın en güçlü nükleer ve askeri gücü olma yolunda ilerlediğini, 21. yüzyılda ultra modern bir savunma sanayii geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.
 
Kuzey Kore lideri konferansta, tüm ABD ana karasını vurabilecek geliştirilmiş Hwasong-15 kıtalararası balistik füzenin başarıyla test edildiğini de açıkladı. 

STAR
 

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