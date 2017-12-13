13 Aralık 2017 Çarşamba24 R.Evvel 1439
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Kocasını döven kadına elektronik çare!

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Kocasını döven kadına elektronik çare!
Şikayet üzerine mahkeme 3. kez kadına uzaklaştırma verirken bu kez aynı zamanda eşine 300 metre yaklaşmama ve elektronik kelepçe takma cezası da verdi.
Kocasını döven kadına elektronik çare! Kocasını döven kadına elektronik çare! Kocasını döven kadına elektronik çare!

Adana'da kocasını dövdüğü için 3. kez uzaklaştırma alan kadına bu kez eşine 300 metre yaklaşmama cezası verilerek, elektronik kelepçe takıldı.

Olay Yüreğir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Sabit A., 8 yıl önce Ümmühan A. ile evlendi. Sabit A., işlediği bir suçtan dolayı 2013 yılında cezaevine girdi ve 8 ay önce denetimli serbestlik kapsamında tahliye oldu. Eşinin kendisine soğuk davranmaya başladığını ve annesinin yanına taşındığını ifade eden Sabit A., eşi Ümmühan'ın değişik bahanelerle kendisine saldırdığını, evin kapısını ve penceresini kırdığını iddia etti. Bu durumu da koca haber yaptırıp televizyonlara çıktı. İddiaya göre, bu duruma sinirlenen eşi Ümmühan A., kocasının yaşadığı eve gelip ona taşla saldırdı. Attığı taşlardan biri kocasının başına isabet etti. Kadın bir süre sonra ise olay yerinden ayrıldı. Sabit A. hemen hastaneye gidip darp raporu alıp eşinden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine mahkeme 3. kez kadına uzaklaştırma verirken bu kez aynı zamanda eşine 300 metre yaklaşmama ve elektronik kelepçe takma cezası da verdi.

"NEDEN CANLI YAYINA ÇIKIYORSUN DİYE KAFAMA TAŞ ATTI"

A., eşinin saldırıları üzerine 2 kez kendine yaklaşmama tedbiri aldırdığını belirtti. En son olarak da eşinin 'neden televizyonlarda canlı yayına çıkıyorsun' diyerek kafasına taş attığını söyleyen Sabit A., "Eşim cezaevinden denetimli serbestlik kapsamında tahliye olduğum için bana suç işlettirmek istiyor. Amacı, tekrar cezaevine girmem. Zaman kazanıp elimdeki parayı alıp benden boşanmak istiyor. Devletimiz bana sahip çıktı ve 3 kez karımın bana yaklaşmaması tedbirini verdi. İstesem onu öldürürüm. Ancak 'tövbe' ettim. Bundan sonraki amacım, çalışıp 2 çocuğuma bakmak. Her türlü tahrike rağmen çocuklarıma 'katilin çocukları' denilmesin diye elimi kana bulamayacağım. Ben devletime sığınıyorum. Uzaklaştırmadan sonra beni artık rahatsız etmiyor" dedi.

 

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