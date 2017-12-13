13 Aralık 2017 Çarşamba24 R.Evvel 1439
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1 ay boyunca yaptı! Bağcılar'da şok

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1 ay boyunca yaptı! Bağcılar'da şok
Bağcılar'da hastanede bir ay boyunca hemşire kıyafeti ve resmi belge niteliği taşımayan Sağlık Bakanlığı kimlik kartıyla gezen Sedef C.'nin 3 aydan 1 yıla kadar hapsi istendi.
1 ay boyunca yaptı! Bağcılar'da şok 1 ay boyunca yaptı! Bağcılar'da şok 1 ay boyunca yaptı! Bağcılar'da şok

İddianame kabul edilirse şüpheli Sedef C. önümüzdeki günlerde Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

 

"HEMŞİRELİK MESLEĞİNİ ÇOK SEVMEKTEYİM"

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame ve tanıkların beyanlarına göre olay şöyle oldu:

Şüpheli Sedef C.(29) hemşire kıyafeti giyip Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bir ay boyunca gelip gitti. Sedef C. hastanede personele de kendisini hemşire olarak tanıttı. Hastanede çalışan bir güvenlik görevlisi, Sedef C.'nin hal, hareket ve konuşmalarından şüphelendi ve durumu kadın doğum sorumlusu hemşire S.T.'ye anlattı. S.T. de yanına çağırdığı Sedef C.'ye 'Burada ne işin var?' diye sordu ve kimlik kartını göstermesini istedi. Sedef C. de staj yaptığını söyledi ve üzerindeki kartını gösterdi. S.T. de gösterdiği kartın herkes tarafından internetten dahi alınabileceğini belirtti ve Sağlık Bakanlığı onaylı kimlik kartını tekrar sordu. Sedef C. de şüpheli ifadeler verince S.T. de durumu hastane yönetimine bildirdi.

Polis, tarafından 25 Ekim 2017 tarihinde gözaltına alınan Sedef C. Bağcılar Polis Merkezi'nde verdiği ifadesinde "Bağcılar Eğitim ve Araşturma Hastanesi'ne önceden tanımış olduğum ve güvenlik görevlisi olarak çalışan H.G.'nin yanına gittim. Arkadaşım H.G. hemşire olduğumu zannetmektedir. Konu ile ilgili olarak Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire olarak kendimi tanıtmamın sebebi ise hemşirelik mesleğini çok sevmekteydim. Bu sebepten dolayı ise orada bulunur ve idolüm olan hemşirelik mesleğini yakından tanırım. Hastanede bulunduğum esnada kesinlikle hiçbir hastaya müdahale etmedim. Eğer ki durumdan dolayı şikayetçi olacak olan varsa her şeye razıyım" dedi. Sedef C. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 

ÖZEL İŞARET VE KIYAFETLERİ USULSÜZ KULLANMA SUÇUNU İŞLEDİĞİ İDDİA EDİLDİ 

Savcılık soruşturma sonunda hazırladığı iddianamede, şüpheli Sedef C.'nin yeşil alt-üst 2 parçadan oluşan hemşire kıyafeti ve  resmi belge niteliği taşımayan Sağlık Bakanlığı kimlik kartı üzerinde bulunur vaziyette yetkisi olmaksızın alenen ve başkalarını aldatacak şekilde hastane içerisinde dolaştığını belirtti. İddianamede şüpheli Sedef C.'nin  "Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianame kabul edilirse şüpheli Sedef C. Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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