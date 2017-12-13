13 Aralık 2017 Çarşamba24 R.Evvel 1439
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Trabzonspor'a transfer yasağı geldi!

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Trabzonspor'a transfer yasağı geldi!
Sezon başında geçmiş borçlarını takside bağlatan Trabzonspor, taksitleri ödemeyince yeni yasakla karşılaştı.
Trabzonspor'a transfer yasağı geldi! Trabzonspor'a transfer yasağı geldi! Trabzonspor'a transfer yasağı geldi!

Sezona çalkantılı bir şekilde giren, ekonomik olarak büyük dar boğaz yaşayan Trabzonspor Basketbol'a bir kez daha transfer yasağı geldi.

Bordo mavili takımda sezon başından bu yana süren ekonomik kriz Pınar Karşıyaka maçı öncesinde tavan yapmış, basketbolcular alacakları ödenmediği için önce antrenmana çıkmamış, ardından da İzmir deplasmanına gitmeyeceklerini açıklamışlardı.

Bu krizi acil bir ödemeyle çözen Trabzonspor Basketbol yönetimi, FIBA'dan ceza gelmesine ise engel olamadı.

Bordo mavili kulüp oyuncularına olan borçlarının taksitlerini ödeyemeyince FIBA tarafından transfer yasağı cezasına çarptırıldı.

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