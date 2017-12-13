13 Aralık 2017 Çarşamba25 R.Evvel 1439
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Gelini öldüren damat hakkında şok gerçek!

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Bursa’da eşini düğün gününün sabahı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Metehan Yurtoğlu'nun daha önce de genç kadını ormanda ağaca iple bağladığı ortaya çıktı.
Gelini öldüren damat hakkında şok gerçek!
Gelini öldüren damat hakkında şok gerçek! Gelini öldüren damat hakkında şok gerçek! Gelini öldüren damat hakkında şok gerçek!

Bursa’da eşi Güllü Yurtoğlu’nu (22) düğün gününün sabahı 8 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Metehan Yurtoğlu'nun (23), daha önce de genç kadını ormanda ağaca iple bağlayıp, ağzını bantla kapattıktan sonra olay yerinden ayrıldığı ileri sürüldü.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi İlkbahar Sokak’ta geçen 3 Aralık Pazar günü sabah saatlerinde meydana geldi. Metehan Yurtoğlu, ailesinin evlenmelerine izin vermemesi üzerine kaçırıp resmi nikah yaptığı Güllü Yurtoğlu’nu düğün yapacakları günün sabahı aralarında çıkan tartışma sonucu 8 bıçak darbesi ile öldürdü. Daha sonra kaçan şüpheli, saklandığı bir tarlada polis tarafından yakalandı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Metehan Yurtoğlu, Cumhuriyet savcısına verdiği ifadede, kına gecesine gelen bazı davetlilerden eşinin kendisini aldattığına ilişkin sözler duyduğunu iddia ederek, "O gece sabaha kadar bu söylentiler yüzünden uyuyamadım. Sabah kendisi ile konuşmak istedim, aramızda tartışma çıktı. Elimde bıçak vardı. Boğuşmaya başladık. Nasıl bıçakladığımı hatırlamıyorum" dedi.

Yurtoğlu çıkarıldığı nöbetçi Bursa 3’üncü Sulh Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.


TÜYLER ÜRPERTEN İDDİALAR

Bursa Cumhuriyet Savcılığı’nca Metehan Yurtoğlu hakkındaki soruşturma sürdürülürken, çifti tanıyan yakınlarının polise verdiği ifadeler tüyler ürpertti. Çiftin yakınları, Yurtoğlu'nun daha önce de eşine şiddet uyguladığını ileri sürdü. İfadelerden birinde, Metehan Yurtoğlu’nun, daha önce de tartıştığı eşi Güllü Yurtoğlu’nu Uludağ eteklerinde ormanlık alana götürüp ağaca bağladığı, sesinin duyulmaması için de kadının ağzını bantla kapattıktan sonra olay yerinden ayrıldığı öne sürüldü.

Tanıklar, korku dolu anlar yaşayan Güllü Yurtoğlu’nun kendi imkanları ile iplerden kurtulup ana yola çıktığını ve tesadüfen geçen jandarma ekibince fark edilerek karakola götürüldüğünü anlattı.

Tanıkların ifadelerine göre, genç kadın başından geçenleri jandarmaya anlattı, ancak çok sevdiği için eşinden şikayetçi olmadı. Güllü Yurtoğlu'nun daha sonra Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan yakınlarının yanına gittiği, Metehan Yurtoğlu’nun buraya gelip kendisini ikna etmesiyle İsabey Mahallesi’ndeki evlerine döndüğünü söyleyen tanıklar, "Güllü, eşini çok seviyordu. Ayrılmak istemiyordu. Metehan, uyuşturucuyu bırakacağına dair söz verdiği için de evinden ayrılmadı" diye konuştu.


Şüpheli Metehan Yurtoğlu da hakkındaki bu iddiaları kabul edip, "Ben onu ağaca bağladım ama 4 saat sonra kontrol etmek için yanına gittim. Kurtulduğunu görünce ormandan ayrıldım" dedi.

Bursa E Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Metehan Yurtoğlu hakkındaki soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısının, iddianameyi hazırladıktan sonra Bursa Ağır Ceza Mahkemesi’nde ’Eşini öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açacağı öğrenildi.

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