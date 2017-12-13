5 kişilik aile 15 gündür bulunamadı!

Kastamonu'nun Bürme köyünde kış aylarında sadece Fazıl Çataloğlu ile ailesinin yaşadığı Kuzören Mahallesi'nde 29 Kasım'da çıkan yangında, Fazıl ile akrabası Ahmet Çataloğlu'na ait evlerin tamamen yanmasının ardından 5 kişilik aileden haber alınamaması üzerine başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Fazıl Çataloğlu'nun torunu Serdar Çataloğlu'na ait olduğu tahmin edilen, yanan evin enkazında bulunan cesedin Ankara Adli Tıp Kurumundaki incelemesi ise sürüyor.

Jandarma ekipleri dün akşam saatlerinde olayla ilgili 2 kişiyi, ifadesine başvurmak üzere gözaltına aldı. Şahısların sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Ne olmuştu?

Fazıl Çataloğlu ile akrabası Ahmet Çataloğlu'na ait evlerin 29 Kasım'da tamamen yanmasının ardından Fazıl ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu'ndan haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Çataloğlu'nun yanan evinin enkazında torunu Serdar Çataloğlu'na ait olduğu tahmin edilen bir cesede ulaşılmış, ceset, otopsi amacıyla Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

Fazıl Çataloğlu'nun traktörü ise evine 10 kilometre uzaklıktaki Elmayakası mevkisinde ormanlık alanda bulunmuştu.