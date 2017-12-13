Açlıktan bitkin düştü! Vatandaş şefkat gösterdi

Kıncılar Mahallesi Akbük mevkisinde bir vatandaş tarafından hareketsiz halde bulunan şahin, Fethiye Belediyesi Hayvan Bakım Merkezine getirildi. Hayvan bakım merkezi veteriner hekimlerinden Hüseyin Canğara’nın yaptığı muayenede herhangi bir yaralanma tespit edilemeyen şahinin aç kaldığı için uçamadığı tespit edildi.

AÇLIKTAN UÇAMAMIŞ

Canğara yaptığı açıklamada, “Şahinin uzun süre aç kaldığı için uçamamış olabileceği, halk tarafından bulunup bize getirildi. Şahinde herhangi bir kırık ya da yaralanma tespit edilemedi. Burada tedavisi yapıldıktan sonra biz milli parklara teslim edeceğiz. Muhtemelen 1 hafta sonra iyileşecek ve doğaya bırakılacaktır” dedi.

Veteriner hekim Canğara, “Biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yaralı bir hayvan bulduklarında getirebilirler. Hayvanlar doğada kendi aralarında hiyerarşiye sahipler, doğal seleksiyonu gerçekleştiriyorlar. Ama insanlar bu doğal seleksiyonu kendileri yaptıkları zaman bozabiliyorlar. Bunun için insanların hayvanlara daha duyarlı olmaları gerekiyor çünkü doğa hayvanlarındır. Biz insanlar kendi doğamızda yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor” diye konuştu.

HAYVAN BARINAĞINA TESLİM EDİLDİ

Şahini bulan Adem Aykırı ise arazisinin yanında hareketsiz halde bulduğunu söyledi. Aykırı, "Kendi imkanlarımızla tedavi etmeye çalıştık. Fakat daha sonra kanatlanıp uçamayınca yetkililere haber verdik. Fethiye Belediyesi hayvan barınağında yetkililerimizin şahine ilk tedaviyi yaptılar. Verdikleri bilgiye göre de 1 hafta içerisinde doğaya salınabileceğini söylediler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Yabani hayvan dahi olsa her hayvanın yaşama hakkı olduğu için üzerimize düşen sorumluluk gereği şahini yetkililere teslim ettik" diye konuştu.

Şahin, rehabilitasyon sürecinden geçtikten sonra doğal ortama salınacak.