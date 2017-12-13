13 Aralık 2017 Çarşamba24 R.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:40Güneş 08:13Öğle 13:05İkindi 15:23Akşam 17:44Yatsı 19:10
    • 20°C Adana
    • 12°C Adıyaman
    • 7°C Afyon
    • -12°C Ağrı
    • 9°C Amasya
    • 7°C Ankara
    • 19°C Antalya
    • 7°C Artvin
    • 13°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 108.518 -0.49
  • Altın: 153,497 -0.26
  • Dolar: 3,8453 0.20
  • Euro: 4,5175 0.28

Polis memuru gelin damadı nikaha kelepçeyle getirdi

»
Konya'da polis memuru gelin, meslektaşı olan nişanlısını nikah masasına kelepçe takarak getirdi.
Polis memuru gelin damadı nikaha kelepçeyle getirdi
Polis memuru gelin damadı nikaha kelepçeyle getirdi Polis memuru gelin damadı nikaha kelepçeyle getirdi Polis memuru gelin damadı nikaha kelepçeyle getirdi

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğinde görev yapan polis memuru Öznur Ün, aynı büroda çalışan polis memuru Muhammet Yıldız ile evlendi. 

Tören için Selçuklu Belediyesi Nikah Salonu önüne gelen Öznur Ün, nişanlısı Muhammet Yıldız'a girişte ters kelepçe taktı.

Ün, Yıldız'ın başını eğip nikahın kıyılacağı salona götürdü.

Kahkahalar arasında salona giren çifti, buradaki arkadaşları ve yakınları alkışlarla karşıladı.

Öznur Ün, Muhammet Yıldız nikah masasına oturduktan sonra kelepçeyi çıkardı.

Bu kez arkadaşları tarafından birbirine kelepçelenen çiftin nikahı kıyıldı.

İmzalar atıldıktan sonra kelepçeyi açan nikah memuru, evlilik cüzdanını geline teslim etti.

gg-002.jpg

 

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Polis memuru gelin damadı nikaha kelepçeyle getirdiPolis memuru gelin damadı nikaha kelepçeyle getirdiKonya'da polis memuru gelin, meslektaşı olan nişanlısını nikah masasına kelepçe takarak getirdi.
Açlıktan bitkin düştü! Vatandaş şefkat gösterdiAçlıktan bitkin düştü! Vatandaş şefkat gösterdiMuğla'nın Seydikemer ilçesinde bir vatandaş tarafından açlıktan bitkin halde bulunan şahin, Fethiye Belediyesi Hayvan Bakım Merkezinde tedavi altına alındı.
1 ay boyunca yaptı! Bağcılar'da şok1 ay boyunca yaptı! Bağcılar'da şokBağcılar'da hastanede bir ay boyunca hemşire kıyafeti ve resmi belge niteliği taşımayan Sağlık Bakanlığı kimlik kartıyla gezen Sedef C.'nin 3 aydan 1 yıla kadar hapsi istendi.
Kocasını döven kadına elektronik çare!Kocasını döven kadına elektronik çare!Şikayet üzerine mahkeme 3. kez kadına uzaklaştırma verirken bu kez aynı zamanda eşine 300 metre yaklaşmama ve elektronik kelepçe takma cezası da verdi.
Karı-koca kavgası dehşete dönüştü!Karı-koca kavgası dehşete dönüştü!Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir kişi, tartışma sırasında üzerine kaynar su döken eşini bıçaklayarak yaraladı.
Dünyanın en iyi öğretmenleri arasına girdiDünyanın en iyi öğretmenleri arasına girdiSamsun'un Ayvacık İlçesindeki Ayvacık Anaokulu Müdürü Nurten Akkuş (33) uluslararası bir vakıf tarafından 'dünyadaki en iyi 50 öğretmen' arasına seçildi.
  • Polis gelin damadı nikaha ters kelepçeli getirdi13 Aralık 2017 Çarşamba 12:20
  • Dehşete tanık olan komşu o anları anlattı13 Aralık 2017 Çarşamba 11:44
  • Ünlü halk ozanı hayatını kaybetti13 Aralık 2017 Çarşamba 11:21
  • Canavar görüldü! Sosyal medyayı sallayan kare13 Aralık 2017 Çarşamba 10:08
  • 300 kişi birden onu arıyordu! Acı haber geldi13 Aralık 2017 Çarşamba 10:00
  • 473 öğrenci hastaneye kaldırıldı! Zehirlendiler...13 Aralık 2017 Çarşamba 09:51
  • 'Herkese sahip çıktım bir oğluma sahip çıkamadım'13 Aralık 2017 Çarşamba 09:35
  • Bir anne bunu nasıl yapar! Görüntü izlendi ve...13 Aralık 2017 Çarşamba 09:25
  • Cinnet getiren baba eşi ve 3 çocuğunu öldürdü!13 Aralık 2017 Çarşamba 09:11
  • Ünlü şarkıcının acı günü13 Aralık 2017 Çarşamba 07:20
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri