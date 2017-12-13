13 Aralık 2017 Çarşamba24 R.Evvel 1439
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MİLGEM'lerin ihracında geri sayım

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MİLGEM'lerin ihracında geri sayım
Türk savunma sanayisinin son dönemde en dikkat çeken ürünlerinden olan Denizaltı Savunma Harbi ve Keşif Karakol Gemisi'nin (MİLGEM) ihracatı konusundaki çalışmalarda sona gelindi.
MİLGEM'lerin ihracında geri sayım MİLGEM'lerin ihracında geri sayım MİLGEM'lerin ihracında geri sayım

Türkiye, bir süredir donanmasını yenilemek ve güçlendirmek isteyen ülkelerle MİLGEM'lerin ihracatı konusunda görüşmeler yürütüyor.

Bu kapsamda, Suudi Arabistan'a 5, Pakistan'a 4 MİLGEM'in ihracatı konusunda sözleşme çalışmaları yapılıyor. Sözleşmeler üzerinde önemli mesafeler alınırken, her iki ülkeyle de imza aşamasına gelindiği belirtiliyor.

Kolombiya Deniz Kuvvetlerinin yeni Fırkateyn Tedarik Programı'na talip olan Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM), tedarik makamının 3 firmanın yer alacağı kısa listeyi açıklamasını bekliyor. STM'nin ihaleye katılan güçlü rakiplerin arasından sıyrılarak kısa listeye kalması öngörülüyor.

STM ayrıca Körfez ülkelerindeki çalışmaları kapsamında Kuveyt Deniz Kuvvetlerinin korvet ve modernizasyon projeleriyle ilgileniyor.

"Somut sonuçlar için ısrarlı takip"

STM Genel Müdür Yardımcısı Murat İkinci, Kuveyt'te düzenlenen Körfez Savunma ve Havacılık Fuarı'na ve bölgedeki çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fuar kapsamında deniz platformları konusundaki çözümlerini tedarik makamlarına anlattıklarını ifade eden İkinci, Türkiye'nin bu alandaki stratejileri doğrultusunda STM olarak ülkenin gemi inşa sektöründeki altyapı, üretim ve teknik birikimini dost ve müttefik ülkelere sunmak istediklerini vurguladı.

Türkiye'nin gemi inşa sektöründeki en önemli ürünü MİLGEM'e başta Suudi Arabistan olmak üzere birçok ülkeden ilgi olduğunu vurgulayan İkinci, şöyle devam etti:

"Kuveyt'te de bu yönde ihtiyaçlar var. Bu konuyu takip ediyoruz, görüşmeler yapıyoruz. Kuveyt'in elindeki platformların modernizasyonuyla da yakından ilgileniyoruz. Türkiye'de edindiğimiz tecrübe doğrultusunda ülke sanayisinin alt sistemlerdeki yeteneklerini bu modernizasyon projelerinde değerlendirmeyi amaçlıyoruz. Tüm bu çabaların odağında ülkenin ihracatına katkıda bulunmak yatıyor."

İkinci, birçok ülkenin MİLGEM'e gösterdiği ilgiden duydukları memnuniyeti aktararak, "Ancak ilginin yüksek olması, teknik olarak iyi olmanız, önerinizin çok iyi olması tek başına sonucu belirlemiyor. Başka faktörler de süreci etkiliyor. Sabırla, uzun süredir MİLGEM'lerin ihracatı için çalışıyoruz. Somut sonuçlar almak için de çalışmalarımızı ısrarla sürdüreceğiz. Geçici ve yüksek bir ilgi sonuç getirmiyor. Uzun soluklu ve sıkı takibe devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

"Kamikaze drone"lar için uygun pazar

Murat İkinci, fuarda deniz platformlarının yanı sıra STM'nin özgün ürünlerinden "kamikaze drone"ları da sergilediklerini bildirdi.

Kuveyt'in de yer aldığı Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki güvenlik problemleri ve terörist faaliyetlerinin önlenmesinde "kamikaze drone"ların etkin şekilde kullanılabileceğine dikkati çeken İkinci, şunları kaydetti:

"Kamikaze drone'ların burada ciddi bir pazar payına sahip olacağına inanıyoruz. Bu nedenle 'kamikaze drone'ları da fuara getirdik. Gördüğümüz ilgi de çok yüksek. 'Kamikaze drone'ların noktasal hedefleri imha etme yeteneği tartışılmaz, bölge ülkelerinin ihtiyaçlarıyla bu yetenekler örtüşüyor. Bu nedenle ciddi talep olacağını düşünüyoruz."

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