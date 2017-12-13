13 Aralık 2017 Çarşamba24 R.Evvel 1439
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THY'den bir ilk! Yetki alındı

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THY'den bir ilk! Yetki alındı
Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ'nin bugüne kadar sadece kendi personelinin katılabildiği uçak teknisyenliği lisans modül sınavlarına, dışarıdan başvuru yapılabilecek.
THY'den bir ilk! Yetki alındı THY'den bir ilk! Yetki alındı THY'den bir ilk! Yetki alındı

THY Teknik açıklamasına göre, şirket, Avrupa Sivil Havacılık Emniyet Ajansı (EASA) ve Türkiye Cumhuriyeti Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden aldığı yetkiye dayanarak, bugüne kadar sadece THY Teknik AŞ personelinin katılabildiği uçak teknisyenliği lisans modül sınavları için dışarıdan yapılan başvuruları kabul etmeye başladı.

Türkiye'nin A1, B1.1 ve B2 uçak teknisyeni lisanslandırılması kapsamında yetkilendirilmiş ilk ve tek kuruluşu olan THY Teknik, yapacağı uçak teknisyeni lisans modül sınavlarını Aralık 2017 itibarıyla şirket personeli harici kişiler için başvurulabilir kıldı.

İlgili eğitimler ve sınavlar THY Teknik'in Uluslararası Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı tesislerinde bulunan eğitim merkezlerinde gerçekleştiriliyor. Yapılan lisans modül sınavlarında başarı sağlayan adaylar, gereken diğer ön koşulları da sağlamaları durumunda lisanslı uçak bakım teknisyeni olmaya hak kazanıyor.

THY Teknik, adaylara son teknolojiyle donatılmış sınıflarda verilecek teorik eğitimin yanı sıra sahip olduğu Boeing 737-300 tipi eğitim uçağında uygulamalı uçak bakım eğitimi imkanı da sağlıyor.

Yapılan bu çalışmanın, gittikçe büyüyen Türk sivil havacılık sektörünün halihazırda ihtiyaç duyduğu ve duyacağı nitelikli iş gücünün karşılanması konusunda etkili olması bekleniyor.

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