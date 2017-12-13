Öğrenciler ip atlayarak derslere daha zinde başlıyor

Kırıkkale'de bir ortaokulda başlatılan "İp Atlama Projesi" ile öğrenciler, ilk ders başlamadan önce 5 dakika ip atlayıp hem derse zinde başlıyor, hem spor alışkanlığı kazanıyor hem de obeziteyle mücadele ediyor.

Kırıkkale Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri, "İp Atlama Projesi" kapsamında haftada 2 kez, özellikle pazartesi günü ilk ders öncesinde okul bahçesinde müzik eşliğinde 5 dakika ip atlıyor.

Derslere zinde başlamak ve çağın en büyük hastalıkları arasında yer alan obeziteyle mücadele etmek için başlatılan projeyle öğrenciler spor yapma alışkanlığı da kazanıyor.

Okul müdürü Nihat Aksoy, beden eğitimi öğretmeni Mehmet Çiğdem'den, öğrencilerin hafta başlarında derslere daha zinde girebilmesi için böyle bir öneri geldiğini söyledi.

Kendilerinin de okul olarak projeye sahip çıktıklarını anlatan Aksoy, "Projeyi hayata geçirdik. Haftanın belirli günlerinde sabah derse girmeden önce çocukların neşeli bir şekilde derse girmeleri için ip atlıyoruz. Hem öğrencilerimiz derslerine daha zinde başlıyor hem de çocuklarımıza spor yapma alışkanlığı kazandırıyoruz." diye konuştu.

"Yorgunluğu 5 dakika ip atlayarak alıyoruz"

Proje sahibi beden eğitimi öğretmeni Mehmet Çiğdem de 7 yıldır beden eğitimi öğretmenliği yaptığını ifade etti.

Haftanın 2 günü sabah derse girmeden önce 5 dakika ip atladıklarını anlatan Çiğdem, şöyle konuştu:

"Amacımız, çocukların üzerindeki hafta başı yorgunluğunu atmak, derslere zinde girmek, spor alışkanlığı kazandırabilmek ve çağın hastalığı obezite ile mücadele etmek. Hafta başında okula geldiğimizde üzerimizde bir uyuşukluk oluyor. Bunu giderebilmek ve derse canlı girebilmek için İp Atlama Projesi'ni başlattık. Gönüllü olan öğrencilerimizle bunu yapıyoruz. Sporun derse kattığı verimi proje başladıktan sonra daha iyi gördük. Zamanı vücudumuzun ısınmasına göre ayarladık. Terlemeden, yorulmadan öğrencilerimiz derslerine girebiliyor."

"Çocuklarımız bu işe çok sıkı sarıldı"

Mehmet Çiğdem, önceki yıllarda öğrencilere derslerde ip atlamanın nasıl olduğunu, tekniklerinin neler olduğunu gösterdiğini, öğrencilerin de projeye başladıktan sonra hiç zorlanmadığını anlattı.

Öğrencilere boksörlerin yaptığı gibi ip atlamayı öğrettiğini ve artık hepsinin bütün teknikleri yapabildiğini belirten Çiğdem, "Çocuklar düz, ters, çapraz ve yandan alma gibi tekniklerle ip atlayabiliyorlar. Çocuklarımızda çok büyük yetenek ve heves var. Çocuklarımız bu işe çok sıkı sarıldı, hepsi gönüllü, isteyerek ve severek yapıyorlar. En azından bir çocuğumuzun gönlüne spor sevgisini kazandırabilirsek ne mutlu bizlere." ifadelerini kullandı.

7'nci sınıf öğrencisi Gülbeyaz Torlak ise ip atlamanın çok güzel olduğunu belirterek, "Pazartesi günleri artık derslerimizde uyumuyoruz. Daha zinde oluyoruz, daha dinç oluyoruz. Etkinliğimizi severek yapıyoruz. Arkadaşlarla birlikte ip atlamaktan çok büyük keyif alıyorum." dedi.