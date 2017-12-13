13 Aralık 2017 Çarşamba25 R.Evvel 1439
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Eroğlu'nun sözlerini yazdığı şarkıyı Haluk Levent seslendirecek

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Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu'nun sözlerini yazdığı şarkı, Ayvalık'taki yangının izlerini silmek için 15 Aralık'ta düzenlenecek fidan dikim etkinliğinde sanatçı Haluk Levent tarafından seslendirecek.
Eroğlu'nun sözlerini yazdığı şarkıyı Haluk Levent seslendirecek
Eroğlu'nun sözlerini yazdığı şarkıyı Haluk Levent seslendirecek Eroğlu'nun sözlerini yazdığı şarkıyı Haluk Levent seslendirecek Eroğlu'nun sözlerini yazdığı şarkıyı Haluk Levent seslendirecek

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağustos ayında Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Şeytan Sofrası mevkisinde "Cennet Koyu" olarak anılan bölgede orman yangını çıktığını ve orman teşkilatının 7 hava aracı, 50 kara aracı ve 139 personelle yaptığı çalışmalar sonucunda yangının kısa sürede söndürüldüğünü anımsattı.

Türkiye'de yanan orman alanlarının başka bir amaçla kullandırılmadığını vurgulayan Eroğlu, Ayvalık Cennet Koyu yangınında 20 hektar alanın zarar gördüğünü, yangından sonra hiç vakit kaybedilmeden araziyi yeniden ağaçlandırmak için çalışmaların başlatıldığını söyledi.

Eroğlu, Ayvalık Cennet Koyu'nda çıkan orman yangınının izlerini silmek amacıyla yangından zarar gören sahaya 10 bin 250 fıstıkçamı, 10 bin kızılçam, 6 bin 100 kara servi ve 7 bin yeni akasya olmak üzere toplam 33 bin 350 bin fidanın dikileceğini aktardı.

Maviyi yeşille buluşturmak için 15 Aralık Cuma günü saat 11.00'de Ayvalık Cennet Koyu'nda bir tören düzenleyeceklerini ifade eden Eroğlu, fidan dikim etkinliğine bütün tabiatseverleri davet etti.

"İlk kez törende dinleyeceğim"

Ayvalık'taki yangın sonrası sanatçı Haluk Levent'le bir araya geldiklerini kaydeden Eroğlu, "Haluk Levent'le görüşmemizde kendisinin seslendirmesi için şarkı sözü yazabileceğimi söylemiştim. Şarkı sözlerimiz hazır. Sanatçımız bestelediği şarkımızı merasimde seslendirecek." dedi. 

Eroğlu, yazdığı sözlere Haluk Levent'in yaptığı besteyi, vatandaşlarla beraber ilk kez tören sırasında dinleyeceğini belirterek, "Sözleri şimdi söylemeyeyim. Bana da vatandaşlara da sürpriz olsun." dedi.

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