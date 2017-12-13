13 Aralık 2017 Çarşamba25 R.Evvel 1439
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Evleri yanan 5 kişilik aileye 15 gündür ulaşılamıyor

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Kastamonu'da iki evin kullanılamaz hale geldiği yangının ardından ulaşılamayan 5 kişilik aileyi arama çalışmaları 15 gündür sürüyor.
Evleri yanan 5 kişilik aileye 15 gündür ulaşılamıyor
Evleri yanan 5 kişilik aileye 15 gündür ulaşılamıyor Evleri yanan 5 kişilik aileye 15 gündür ulaşılamıyor Evleri yanan 5 kişilik aileye 15 gündür ulaşılamıyor

Kastamonu'nun Bürme köyünde kış aylarında sadece Fazıl Çataloğlu ile ailesinin yaşadığı Kuzören Mahallesi'nde 29 Kasım'da çıkan yangında, Fazıl ile akrabası Ahmet Çataloğlu'na ait evlerin tamamen yanmasının ardından 5 kişilik aileden haber alınamaması üzerine başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Fazıl Çataloğlu'nun torunu Serdar Çataloğlu'na ait olduğu tahmin edilen, yanan evin enkazında bulunan cesedin Ankara Adli Tıp Kurumundaki incelemesi ise sürüyor.

Jandarma ekipleri dün akşam saatlerinde olayla ilgili 2 kişiyi, ifadesine başvurmak üzere gözaltına aldı. Şahısların sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

OLAY

Fazıl Çataloğlu ile akrabası Ahmet Çataloğlu'na ait evlerin 29 Kasım'da tamamen yanmasının ardından Fazıl ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu'ndan haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Çataloğlu'nun yanan evinin enkazında torunu Serdar Çataloğlu'na ait olduğu tahmin edilen bir cesede ulaşılmış, ceset, otopsi amacıyla Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

Fazıl Çataloğlu'nun traktörü ise evine 10 kilometre uzaklıktaki Elmayakası mevkisinde ormanlık alanda bulunmuştu.

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