Erdoğan'a çıkışı sonrası ilk destek!

İİT Genel Sekreteri Useymin, İstanbul'da düzenlenen zirvede "Filistin'i şimdiye kadar tanımayan ülkeleri, tanımaya davetimizi yineliyoruz" ifadelerini kullandı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf bin Useymin, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen İİT Olağanüstü Zirvesi'nde konuştu.

Useymin, İstanbul'da düzenlenen zirvede "Filistin'i şimdiye kadar tanımayan ülkeleri, tanımaya davetimizi yineliyoruz" dedi.

İİT Genel Sekreteri Useymin şöyle devam etti:

"İİT'nin şöyle bir duruşu var. BM'nin almış olduğu bütün kararlara saygı duymamız gerektiğini, işgalci İsrail güçlerinin Kudüs'ten uzak durması gerektiğini söylemekteyiz. Aynı zamanda bütün Müslümanların ve Hristiyanların gözünde çok kutsal olan topraklarımızın üzerindeki işgaller ve şiddetin durdurulması gerektiğini de söylemek için buradayız."

Erdoğan Müslüman liderlere çağrı yapmıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında yaptığı açıklamada, "Kudüs'ü Filistin devletinin işgal altındaki başkenti olarak tanımaya çağırıyorum" dedi.

Erdoğan'dan net mesaj: Kudüs Filistin'in başkentidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında konuştu. Erdoğan, ABD Başkanı Trump'a tepki gösterdiği konuşmasında, "Kudüs'ü Filistin devletinin işgal altındaki başkenti olarak tanımaya çağırıyorum" dedi.