Yargıtay'dan MİT TIR'ları kararı

Yargıtay, Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulması ile ilgili iki davanın birleştirilmesi talebini reddetti.

MİT TIR'ları davasında birleştirmeye ret. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan 55 şüpheli hakkındaki iddianame, Temmuz ayında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

İddianameyi kabul eden mahkeme, ''MİT tırları dosyasının önceden Selam Tevhid'de kumpas dosyasından ayrılıp Yargıtaya gönderilmesini'' gerekçe göstererek, bu dosyanın da Yargıtay 16. Ceza Dairesinde görülen MİT tırlarına ilişkin dava dosyası ile birleştirilmesine karar verdi ve dosyayı Yargıtaya gönderdi. Yargıtay 16. Ceza Dairesi ise birleştirilme kararını reddetti.

Dairenin kararında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) ilgili maddeleri incelendiğinde kamu davaları arasında irtibat bulunmasının birleştirmeyi zorunlu kılmadığı, bu konuda mecburiyet ilkesinin geçerli olmadığı ve davaların birleştirilmesinde bağlantı yanında yarar da bulunması gerektiği vurgulandı.

Dairede görülen MİT tırları davasının, geçirdiği safahat, dosyanın hacmi ve sanıklara isnat edilen suçların niteliği gözetildiğinde, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince gönderilen dosyayla birleşmesi halinde yargılamanın uzayacağına işaret edilen kararda, davanın birleştirilmesinde yarar ve hukuki zorunluluk bulunmadığı, bu nedenle birleştirme talebinin reddedildiği belirtildi. Dosyanın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine geri gönderilmesine karar verildi.

Dairenin ret kararı üzerine, birleştirme konusundaki uyuşmazlığın giderilmesi için dosya Yargıtay Ceza Genel Kuruluna gönderildi. Kurul, dairenin birleştirmeye muvafakat vermeyen kararını yerinde bularak, dosyanın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine hükmetti. Bu arada, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan 3 sanığa ilişkin iki ayrı davanın Yargıtay 16. Ceza Dairesindeki MİT tırları davasıyla birleştirilmesi talebi de kabul edilmedi.

DAVANIN GEÇMİŞİ!

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 16. Ceza Dairesince görüşülen "Adana ve Hatay'da MİT'e ait tırların durdurulması"na ilişkin dava, eski Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık, eski Adana İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Özkan Çokay, eski savcılar Aziz Takçı, Özcan Şişman ve Ahmet Karaca'nın yargılanmasıyla 1 Ekim 2015'te başlamıştı. Adana ve İstanbul'daki davaların bu davayla birleştirilmesiyle dosyadaki sanık sayısı 46'ya yükselmişti. Yargıtay 16. Ceza Dairesi Heyeti, davanın ilk duruşmasında, "Davanın mahiyeti itibarıyla kamu güvenliğini kesin olarak gerekli kılması nedeniyle bu aşamada sanıkların savunmasının alınması sırasında Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince duruşmanın kapalı yapılması"na oy birliğiyle karar vermişti.