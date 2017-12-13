13 Aralık 2017 Çarşamba25 R.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:40Güneş 08:13Öğle 13:05İkindi 15:23Akşam 17:44Yatsı 19:10
    • 21°C Adana
    • 14°C Adıyaman
    • 11°C Afyon
    • 6°C Ağrı
    • 9°C Amasya
    • 11°C Ankara
    • 19°C Antalya
    • 13°C Artvin
    • 15°C Aydın
    • 13°C Balıkesir
  • BIST: 108.726 -0.30
  • Altın: 153,558 -0.22
  • Dolar: 3,8471 0.25
  • Euro: 4,5164 0.25

Yargıtay'dan MİT TIR'ları kararı

»
Yargıtay'dan MİT TIR'ları kararı
Yargıtay, Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulması ile ilgili iki davanın birleştirilmesi talebini reddetti.
Yargıtay'dan MİT TIR'ları kararı Yargıtay'dan MİT TIR'ları kararı Yargıtay'dan MİT TIR'ları kararı

MİT TIR'ları davasında birleştirmeye ret. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda  hazırlanan 55 şüpheli hakkındaki iddianame, Temmuz ayında İstanbul 14. Ağır Ceza  Mahkemesine gönderildi.

İddianameyi kabul eden mahkeme, ''MİT tırları dosyasının önceden Selam  Tevhid'de kumpas dosyasından ayrılıp Yargıtaya gönderilmesini'' gerekçe  göstererek, bu dosyanın da Yargıtay 16. Ceza Dairesinde görülen MİT tırlarına  ilişkin dava dosyası ile birleştirilmesine karar verdi ve dosyayı Yargıtaya  gönderdi. Yargıtay 16. Ceza Dairesi ise birleştirilme kararını reddetti.

 Dairenin kararında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) ilgili  maddeleri incelendiğinde kamu davaları arasında irtibat bulunmasının  birleştirmeyi zorunlu kılmadığı, bu konuda mecburiyet ilkesinin geçerli olmadığı  ve davaların birleştirilmesinde bağlantı yanında yarar da bulunması gerektiği  vurgulandı.

  Dairede görülen MİT tırları davasının, geçirdiği safahat, dosyanın  hacmi ve sanıklara isnat edilen suçların niteliği gözetildiğinde, İstanbul 14.  Ağır Ceza Mahkemesince gönderilen dosyayla birleşmesi halinde yargılamanın  uzayacağına işaret edilen kararda, davanın birleştirilmesinde yarar ve hukuki  zorunluluk bulunmadığı, bu nedenle birleştirme talebinin reddedildiği belirtildi.   Dosyanın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine geri gönderilmesine karar  verildi.

 Dairenin ret kararı üzerine, birleştirme konusundaki uyuşmazlığın  giderilmesi için dosya Yargıtay Ceza Genel Kuruluna gönderildi. Kurul, dairenin birleştirmeye muvafakat vermeyen kararını yerinde  bularak, dosyanın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine hükmetti. Bu arada, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan 3 sanığa ilişkin iki  ayrı davanın Yargıtay 16. Ceza Dairesindeki MİT tırları davasıyla birleştirilmesi  talebi de kabul edilmedi.

DAVANIN GEÇMİŞİ!

 İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 16. Ceza Dairesince görüşülen  "Adana ve Hatay'da MİT'e ait tırların durdurulması"na ilişkin dava, eski Adana  Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık, eski Adana İl Jandarma Komutanı Kurmay  Albay Özkan Çokay, eski savcılar Aziz Takçı, Özcan Şişman ve Ahmet Karaca'nın  yargılanmasıyla 1 Ekim 2015'te başlamıştı.   Adana ve İstanbul'daki davaların bu davayla birleştirilmesiyle  dosyadaki sanık sayısı 46'ya yükselmişti.    Yargıtay 16. Ceza Dairesi Heyeti, davanın ilk duruşmasında, "Davanın  mahiyeti itibarıyla kamu güvenliğini kesin olarak gerekli kılması nedeniyle bu  aşamada sanıkların savunmasının alınması sırasında Ceza Muhakemesi Kanunu'nun  ilgili maddesi gereğince duruşmanın kapalı yapılması"na oy birliğiyle karar  vermişti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Başkan'ın ölümüyle ilgili Bakanlık harekete geçti!Başkan'ın ölümüyle ilgili Bakanlık harekete geçti!Sağlık Bakanlığı, İTO Başkanı İbrahim Çağlar'ın ölümünde ihmal iddialarıyla ilgili inceleme başlattı.
Türkiye'den ABD'ye rest: Farklı bir süreç başlarTürkiye'den ABD'ye rest: Farklı bir süreç başlarBakan Soylu, “Bu ülkenin bayrağı ile şerefine ihanet eden eski bir polis memuruna 50 bin dolar rüşvet FBI tarafından verildiyse, orada çok farklı bir süreç başlayacaktır” dedi.
Türkiye'den ABD'ye sert cevap!Türkiye'den ABD'ye sert cevap!Dışişleri Bakanlığı, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı McMacster'ın sözlerinin kabul edilemez ve temelsiz olduğunu açıkladı.
İstanbul'da bin 725 tüp yılan zehri ele geçirildiİstanbul'da bin 725 tüp yılan zehri ele geçirildiBahçelievler'deki operasyonda, kaçak yollarla yurda sokulduğu belirlenen bin 725 tüp yılan zehri ele geçirildi.
Erdoğan'a çıkışı sonrası ilk destek!Erdoğan'a çıkışı sonrası ilk destek!İİT Genel Sekreteri Useymin, İstanbul'da düzenlenen zirvede "Filistin'i şimdiye kadar tanımayan ülkeleri, tanımaya davetimizi yineliyoruz" ifadelerini kullandı.
Yargıtay'dan MİT TIR'ları kararıYargıtay'dan MİT TIR'ları kararıYargıtay, Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulması ile ilgili iki davanın birleştirilmesi talebini reddetti.
  • Bilim insanları uyardı! Türkiye'den de görülecek13 Aralık 2017 Çarşamba 14:20
  • PYD bölgesinden Türkiye'ye ateş açıldı!13 Aralık 2017 Çarşamba 14:02
  • Gelini öldüren damat hakkında şok gerçek!13 Aralık 2017 Çarşamba 14:00
  • Uyan Müslüman!13 Aralık 2017 Çarşamba 13:35
  • Rus savaş gemisi Akdeniz'e iniyor!13 Aralık 2017 Çarşamba 13:08
  • Asker hazır! Tarihi operasyon an meselesi13 Aralık 2017 Çarşamba 13:00
  • Ankara'da alarm verildi!13 Aralık 2017 Çarşamba 12:50
  • Şaşırttı! Dev zirveye katılan sürpriz lider13 Aralık 2017 Çarşamba 12:48
  • Polisten rekor operasyon! Kobra zehiri...13 Aralık 2017 Çarşamba 12:40
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kudüs' çağrısı13 Aralık 2017 Çarşamba 12:31
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri