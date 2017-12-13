Türkiye'den ABD'ye rest: Farklı bir süreç başlar

Bakan Soylu, “Bu ülkenin bayrağı ile şerefine ihanet eden eski bir polis memuruna 50 bin dolar rüşvet FBI tarafından verildiyse, orada çok farklı bir süreç başlayacaktır” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın Polis Mesleki Eğitim Merkezi (POMEM) 20. Dönem mezuniyet törenine katıldı.

ÇOK FARKLI BİR SÜREÇ BAŞLAR



Eski komiser yardımcısı FETÖ'cü Hüseyin Korkmaz'ın, ABD’ye geldikten sonra savcılıktan üç defada 300’er dolar, FBI’dan ise 50 bin dolar para aldığını açıklaması ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konu ile ilgili "Buradan kaçan ve bu ülkenin bayrağı ile şerefine ihanet eden eski bir polis memuruna 50 bin dolar rüşvet FBI tarafından verildiyse, orada çok farklı bir süreç başlayacaktır" dedi.