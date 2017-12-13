13 Aralık 2017 Çarşamba25 R.Evvel 1439
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Sigara kullananlar dikkat! Artık cezası var

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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yere sigara izmariti atan ve attırana 227 TL para cezası uygulanacak.
Sigara kullananlar dikkat! Artık cezası var
Sigara kullananlar dikkat! Artık cezası var Sigara kullananlar dikkat! Artık cezası var Sigara kullananlar dikkat! Artık cezası var

Eğirdir Belediyesi tarafından çevre duyarlılığını artırmak amacıyla dükkan, kaldırım, sokak, park ve cadde gibi alanlara sigara izmariti atanlara ve dükkanların önünde buna müsaade edenlere cezai işlem uygulanacak. Buna göre, belediye yönetmeliği emir ve yasakları kapsamında çevreyi kirlettiği gerekçesiyle 5326 sayılı Kabahatler Kanunu32'nci maddesi gereği 2017 idari para cezaları kapsamında 227 TL para cezası uygulanacak.

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