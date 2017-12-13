Eğirdir Belediyesi tarafından çevre duyarlılığını artırmak amacıyla dükkan, kaldırım, sokak, park ve cadde gibi alanlara sigara izmariti atanlara ve dükkanların önünde buna müsaade edenlere cezai işlem uygulanacak. Buna göre, belediye yönetmeliği emir ve yasakları kapsamında çevreyi kirlettiği gerekçesiyle 5326 sayılı Kabahatler Kanunu32'nci maddesi gereği 2017 idari para cezaları kapsamında 227 TL para cezası uygulanacak.
13 Aralık 2017 Çarşamba25 R.Evvel 1439
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Sigara kullananlar dikkat! Artık cezası var
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