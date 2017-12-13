13 Aralık 2017 Çarşamba25 R.Evvel 1439
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Emniyet Müdürü'nün konuşması ağlattı

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Emniyet Müdürü'nün konuşması ağlattı
Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü, 2017 Eğitim Öğretim Yılı 20'nci Dönemi'nde 340 mezun verdi.
Emniyet Müdürü'nün konuşması ağlattı Emniyet Müdürü'nün konuşması ağlattı Emniyet Müdürü'nün konuşması ağlattı

Törende konuşan Merkez Müdürü Mesut Gezer, mezun polislere, "Dağ başlarında çoban, fabrikalarda işçi, inşaatlarda amele, tarlada çiftçi, lokantalarda garson ve sokaklarda simitçi olan bu milletin üzerinizdeki elbisede, kursağınızdaki lokmada, biraz sonra belinize takacağınız tabancada hakkı olduğunu asla ama asla unutmayacaksınız" dedi. Gezer'in konuşması sırasında salonda duygulu anlar yaşanırken, bazı izleyiciler gözyaşlarını tutamadı.



Merkez Palandöken ilçesindeki Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenen mezuniyet törenine Vali Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ve polis adaylarının aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, dereceye giren polis adaylarına ödülleri verildi. Öğrencilerden dönem birincisi Ferit Yıldırım kısa bir konuşma yaptı.

Törende daha sonra Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü, 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Mesut Gezer kürsüye geldi. Gezer'in konuşması sırasında salonda duygulu anlar yaşanırken, bazı izleyiciler gözyaşlarını tutamadı. Merkezin 20'nci dönemde 340 öğrencinin mezun verdiğini kaydeden Müdür Gezer şöyle dedi:



"İyi ile kötünün bitmeyen mücadelesinde, iyilerin safına 340 aslan parçasını daha katacağımızın gururunu yaşıyoruz. Öğrencilerimize, okulda bulundukları 5 aylık süre içerisinde başta hukuk dersleri olmak üzere, polisin görev ve yetkilerini, savunma taktikleri ve ateşli silahlar ile atış uygulamaları gibi birbirinden önemli mesleki konuları ders olarak verdik. Bizler burada Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda aile, millet ve vatan sevgisiyle dolu evlatlar yetiştirmeyi kendimize amaç edindik. Sevgili evlatlarım, sizler birazdan edeceğiniz yeminin ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunu doğrultusunda polis teşkilatına yeni neferler olarak dahil olacaksınız. Hangi şehir veya hangi görevde olursanız olun asla ama asla unutmamanızı istediğim bir husus var: Dağ başlarında çoban, fabrikalarda işçi, inşaatlarda amele, tarlalarda çiftçi, lokantalarda garson, sokaklarda simitçi olan bu milletin üzerinizdeki elbisede, kursağınızdaki lokmada, biraz sonra belinize takacağınız tabancada hakkı olduğunu asla ama asla unutmayacaksınız. İnsanlarımıza güler yüzle ve şefkatle yaklaşacak, üşüyene şems, ıslanana şemsiye, umutsuzlara umut, kimsesizlere kimse olacaksınız. Hele sokaklarda oyun oynarken sizleri görünce oyunlarını terk edip sizlere selam duran çocuklarımızın o tertemiz selamlarına ama siren çalarak ama el sallayarak muhakkak suretle karşılık vereceksiniz. Bu aziz milletin canı, malı, namusu artık sizlere emanettir. Kanunları sizler işletecek, devleti sizler yücelteceksiniz. Gerektiğinde de yetiştirildiğiniz üzere bu uğurda öleceksiniz."
 

Konuşmasında terörle mücadele mesajı da veren Müdür Mesut Gezer, "Bütün vatan haini örgütlerine de bir mesajımız olacak: Sizler her nerede olursanız olun, istismar ettiğiniz hiçbir değer, arkasına sindiğiniz hiçbir kaya, içerisine saklandığınız hiçbir mağara, sahiplerinizin size hibe ettiği hiçbir zırhlı araç, eteklerinin altına koşarak saklandığınız hiçbir dış güç sizi elimizden alamayacak. Evelallah bu milletin evlatları döktüğünüz kanların ve hıyanetinizin hesabını burnunuzdan fitil fitil getirecektir. Siz bir taraf; biz bir taraf. Siz küfranı; biz rahmani. Siz hepiniz; biz tek" ifadelerini kullandı.

Konuşmalardan sonra mezun öğrencilerden Metehan Tosun, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mesut Gezer'in yazdığı 'Oğluma ve Kızıma' adlı şiirini okudu. Öğrencilerin müzik dinletisinin ardından mezunların yemin edip, kep atmasıyla tören sona erdi.

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