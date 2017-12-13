13 Aralık 2017 Çarşamba25 R.Evvel 1439
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G.Saray'da şok sözler: Başkan beni hedef gösterdi

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G.Saray'da şok sözler: Başkan beni hedef gösterdi
Fatih Altaylı, Galatasaray Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamada "Galatasaray'dan af diliyorum. Siz Galatasaray'ı yönetecek güçte değilsiniz, sizden özür dilemiyorum" dedi.
G.Saray'da şok sözler: Başkan beni hedef gösterdi G.Saray'da şok sözler: Başkan beni hedef gösterdi G.Saray'da şok sözler: Başkan beni hedef gösterdi

Galatasaray kongre üyesi Fatih Altaylı, sarı-kırmızılı kulübün divan kurulunda açıklamalar yapıyor. 

İşte Fatih Altaylı'nın açıklamaları: 

"Bu belki de son konuşmam. Beni kulüpten atmak için disipline vermişler. Başkan beni hedef gösterdi. Eğer söylediklerimde haddimi aştıysam, tüm Galatasaray camiasından çok özür diliyorum. Dışarda beni yakalayıp beni dövebilirsiniz de, bir lafım yok. Başkanlık makamından da özür diliyorum. Ancak bu durum eleştiri hakkımı elimden alamaz. Başkan diyor ki, bize destek olmuyorlar. Yaptığım gizli destekleri söylemek ayıptır. Galatasaray bir Amerikan terör örgütü ile bağdaştırıldığında benden başka savunan var mı? Ben Galatasaray'dan af diliyorum. Siz Galatasaray'ı yönetecek güçte değilsiniz. Sizden özür dilemiyorum." 

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