13 Aralık 2017 Çarşamba25 R.Evvel 1439
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BDDK'ya 4 yeni isim! Atamalar yapıldı

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BDDK'ya 4 yeni isim! Atamalar yapıldı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda (BDDK) boş bulunan 4 üyeliğe atama yapıldı.
BDDK'ya 4 yeni isim! Atamalar yapıldı BDDK'ya 4 yeni isim! Atamalar yapıldı BDDK'ya 4 yeni isim! Atamalar yapıldı

BDDK'ya atanan yeni 4 üye şöyle:

"Yaşar Asarkaya, Beytullah Yazar, Mustafa Balcı ve Fatih Rüştü Karakaş."

Atama kararları Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı. 

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’na (BDDK) üye atama sürecine ilişkin Bakanlar Kurulu’nda kararname sürecinin tamamlandığını belirterek, “Önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurulacak” ifadesini kullanmıştı.

Üyelerin görev sürelerinin dolmasının ardından BDDK'da sadece Başkan Mehmet Ali Akben ve kurul üyesi Olcay Turan bulunuyordu.

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