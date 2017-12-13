13 Aralık 2017 Çarşamba25 R.Evvel 1439
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İİT Zirvesinden tarihi karar!

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İİT Zirvesinden tarihi karar!
İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesinin sonuç bildirisinde, Doğu Kudüs Filistin'in başkenti ilan edildi.
İİT Zirvesinden tarihi karar! İİT Zirvesinden tarihi karar! İİT Zirvesinden tarihi karar!

Sonuç bildirisinde, uluslararası topluma Doğu Kudüs'ü Filistin'in işgal altındaki başkenti olarak tanıma çağrısı da yapıldı. 

 

"BAŞKENT DOĞU KUDÜS, FİLİSTİN'İ TANIYORUZ"

İslam ülkeleri zirvesi İstanbul Deklarasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Başkenti Doğu Kudüs olan FilistinDevletini tanıdığımızı ilan ediyoruz." dedi.

"ABD YÖNETİMİ BARIŞ SÜRECİNDEKİ ROLÜNDEN ÇEKİLMELİ"

İslam İşbirliği Teşkilatı sonuç birdirgesinde, "ABD yönetimi barış sürecindeki rolünden çekilmeli. ABD geri adım atmazsa,tüm sonuçlarından sorumlu olacaktır" çağrısı da yapıldı.

ERDOĞAN'IN ÇAĞRISI DA, SONUÇ BİLDİRİSİNE YANSIDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirvedeki konuşmasında dile getirdiği, "Tüm dünyayı Kudüs'ü Filistin'in işgal altındaki başkenti olarak tanımaya çağırma" önerisi, sonuç bildirisine de yansıdı.

İSLAM ÜLKELERİ DE ÇAĞRIYA OLUMLU YANIT VERMESİNİ İSTEDİ

İslam ülkeleri, bildiride Doğu Kudüs'e ilişkin kararlarını teyit ederek, uluslararası toplumun çağrıya olumlu yanıt vermesini istedi.

NTV

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